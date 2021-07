Cataluña vuelve a limitar las reuniones a un máximo de diez personas y avanza el cierre nocturno a las 00:30

Cataluña vuelve a limitar las reuniones sociales, tanto públicas como privadas, a un máximo de diez personas. Se trata de una de las restricciones que ha anunciado este lunes por la tarde portavoz del Govern, Patricia Plaja, con la voluntad de frenar los contagios de esta quinta ola.

Además, todas las actividades finalizarán como máximo a las 00:30 horas, y los eventos culturales se harán con el público sentado. En la calle estará prohibido comer y beber, excepto en el caso de actividades escolares que se realicen en el exterior de los centros.

Estas medidas tendrán que ser avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la previsión es que entren en vigor en los próximos días.

Salut también adelanta la vacunación de la segunda dosis de la población de 60 a 69 años a cuatro semanas, debido a que en los hospitales está incrementando el número de pacientes de esta franja de edad que todavía no tiene la pauta completa de vacunación.

Posible toque de queda

El Govern de Pere Aragonès tampoco descarta decretar un toque de queda nocturno, como ya se ha aprobado en los municipios con mayor incidencia de la Comunidad Valenciana. La consellera Plaja ha explicado en rueda de prensa que existe "el encargo directo del presidente Aragonès" al gabinete jurídico de la Generalitat para que estudie y elabore un informe sobre este auto y, si llega el punto en que esta medida se considera necesaria, ya tengan "una parte importante de la faena hecha".

El 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicado que este brote tien el foco muy relacionado con un mayor volumen de la interacción social, así como actividades de ocio y viajes de fin de curso. "Ha sido muy explosivo, muy rápido, no es una subida similar a la de otras olas o a la que tenía el Reino Unido", ha apuntado.

Reunión previa con alcaldes

Argimon se ha reunido este lunes a mediodía con alcaldes y concejales de los principales municipios catalanes para debatir sobre cuáles iban a ser las nuevas restricciones para Cataluña ante la explosión de contagios de las últimas semanas.

Asimismo, el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya avanzó el domingo que el Govern tomaría decisiones para mitigar el número de casos que se están produciendo, y que se trabajaría para llegar a un equilibrio con "la vida social, económica y emocional".

Por su parte, la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, ha avalado hoy el "trabajo" y el "valor" de festivales de masas como el Cruïlla, a pesar de reconocer una "cierta incoherencia" en su autorización en un momento que epidemiológicamente "no es bueno".

Entrevistada en Catalunya Ràdio', la titular de Cultura ha dicho que a partir de ahora se velará para que "no se produzcan acontecimientos con aglomeraciones" y ha recordado que casi el 90% de festivales de verano se hacen con público sentado y, por lo tanto, "no peligran". Según Garriga, las nuevas medidas son "quirúrgicas", y la intención es que sean "efectivas pero que no afecten la economía".

Preocupación del Govern

Asimismo, tanto Aragonès como Argimon han puesto énfasis en sus últimas comparecencias en la importancia de mantener las medidas de autoprotección, utilizando la mascarilla también en exteriores, y no saltándose el aislamiento si se ha dado positivo, ni la cuarentena si se es contacto estrecho. En este sentido, han expresado su preocupación por los números que apuntan a que un 40% de los positivos y los contactos estrechos no cumple con el aislamiento ni la cuarentena.

Pese a ello, Argimon descarta que se apruebe alguna medida para garantizar su cumplimiento porque "no podemos ir a la casa de las personas las 24 horas" y rechaza que se cambie la actual instrucción de no obligar a la cuarentena a los vacunados con pauta completa que sean contactos estrechos.

Entre los datos que causan la preocupación de la Generalitat, destaca el hecho de que están ingresando en los hospitales y en las UCI personas vacunadas con la pauta completa, así como un número importante de vacunados sólo con una dosis. "La vacuna no previene de volverse a infectar", ha alertado el conseller, tras señalar que de las 115 personas ingresadas en las últimas horas, "casi 15 tenían la pauta completa" .

De hecho, un hombre de 80 años enfermo de covid y que tenía pauta completa de vacunación ha fallecido en el Hospital de Bellvitge, según ha explicado el intensivista de este centro Rafael Máñez, en el que es el primer caso de estas características que ha trascendido en Cataluña. El doctor destaca que se trata de un caso "excepcional", pues este paciente había desarrollado un nivel bajo de anticuerpos a raíz de la vacunación.

Vacunación

Hasta este lunes, Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus al 58,3% de la población y, de estos, un 46,7% ya tiene la pauta completa.

Y hablando de vacunación, la web para pedir cita de vacunación en Cataluña ha sufrido en las últimas horas un ciberataque, debido a una "vulnerabilidad" en uno de los componentes del portal para pedir cita que ha provocado un "riesgo de exposición" de datos personales de los ciudadanos y de las citas, según ha informado el Departament de Salut.

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha identificado un incidente, en el que se han notificado peticiones de información fuera de lo habitual, que provendrían de un grupo de hackers que asegura que hizo las peticiones “para llamar la atención de Salut sobre el riesgo de seguridad”. Entonces, se actuó “de forma inmediata” para corregir la vulnerabilidad, según avanzó Eldiario.es.

42.000 positivos en siete días

La quinta ola de coronavirus en Cataluña empieza a aminorar, aunque aún bate récords de contagios. Según el balance de este lunes, se han detectado más de 42.000 en la última semana, y hace aumentar el número de hospitalizados por Covid. Este lunes hay 980 personas hospitalizadas con Covid, 104 más que ayer, de las que 182 están graves en la UCI, 22 más que la víspera, la mayoría de entre 44 y 49 años y de 60 a 69 sin vacunar o que solo tienen puesta una dosis de la vacuna.

Este lunes, la velocidad de propagación del virus (Rt) sigue ralentizándose por quinto segundo día consecutivo y era de 1,93 puntos, un total de 47 centésimas menos que la víspera, es decir, que cada 100 infectados contagian a una media de 193 personas.

El riesgo de rebrote (EPG), que mide el potencial epidémico, también comienza a desescalar y hoy es de 1.590 puntos, 168 menos que el domingo, después de haber alcanzado un récord de 1.808 puntos el pasado lunes, mientras que la incidencia acumulada de casos en las últimas dos semanas por cada 100.000 habitantes (IA14) aún sigue creciendo y es de 848 casos, 95 más que el domingo.