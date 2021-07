Zaragoza rinde homenaje de a las víctimas del atentado del Hotel Corona de Aragón en su 42º aniversario

Tras guardar un minuto de silencio, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha subrayado que todas las víctimas "se merecen ese homenaje, porque han sufrido la barbarie y han sido asesinadas, heridas o golpeadas moralmente por una de las mayores lacras sociales que ha atentado contra la democracia". Por ello, ha continuado, "no debemos dejar de combatirla desde la unidad y la firmeza".

En su opinión, igual que con las víctimas de la COVID-19 hay que tener un "recuerdo especial", hay que hacerlo con quienes han sufrido ataques terroristas, ya que "durante demasiado tiempo las víctimas del Hotel Corona han sido las grandes olvidadas".

El alcalde ha recordado que tras 30 años de dolor, los familiares de las víctimas del Corona consiguieron que el Tribunal Supremo, en 2009, asumiera que el incendio no fue circunstancial, sino que fue intencionado o un atentado. "Eso sí, todavía hoy sigue siendo una incógnita el número exacto de víctimas, de hecho, sigue habiendo demasiadas incógnitas en torno a ese atentado", ha apostillado, al tiempo que ha pedido "un esfuerzo especial" por la Justicia para ser despejadas.

Así, ha resaltado que es "necesario" seguir investigando los atentados para "arrojar la máxima luz posible, condenar a los culpables y dar a las víctimas la satisfacción de la verdad, la dignidad y la justicia".

Por eso, "seguimos en deuda con las víctimas del Corona y sus familiares" y el Ayuntamiento de Zaragoza "empezó a saldar esa deuda" en 2018, dedicando un jardín en la avenida de José Atarés, próxima al monumento del excalde zaragozano que pone nombre a la vía, ha contado Azcón.

En esta línea, Jorge Azcón ha manifestado su deseo de "implementar" el reconocimiento a estas personas porque es "esencial" mantener viva y actualizada la memoria de las víctimas del terrorismo. "Hacer que esos asesinos y su dolor tengan al menos el sentido de robustecernos como sociedad a la hora de combatir, desde la legalidad y la unidad, a los enemigos de la libertad, la paz y la democracia".

INCÓGNITAS

Por su parte, la representante de la Asociación de Víctimas del atentado del Corona de Aragón, María Gracia Roca, ha insistido en que "a día de hoy se desconocen el número exacto ni quiénes cometieron el crimen". Asimismo, ha tenido unas palabras de recuerdo para los fallecidos de la pandemia de COVID y a todas las víctimas de atentados terroristas en España, en especial, a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplirá este martes, 13 de julio, 24 años.

"El recuerdo de estos atentados no es memoria", ha aseverado Roca, para continuar que es "vivencia de un grupo de familiares que no nos hemos cobrado venganza alguna y pedimos justicia, más allá de la esperanza de obtenerla en una sociedad olvidadiza", que "ofrecemos una posibilidad de perdón, más allá de la existencia de unos criminales que no se arrepienten aunque, en este caso, ni siquiera reconocen el crimen cometido, pese a que, supuestamente, lo reivindicaron en algún medio de comunicación".

También ha criticado que, en la actualidad, "determinados grupos parecen querer hacerse dueños de lo que es patrimonio común de todos los españoles", por ello, "es pertinente recordar lo que los terroristas eran: vulgares ladrones, asesinos, que cobraron a golpe de atentado", ha añadido.

Por último, la representante de la Asociación ha declarado que, a pesar de que algunos familiares de las víctimas ya son mayores o han fallecido, "hay jóvenes que están dispuestos a seguir luchando a que esto no quede en el olvido" y, para ello "es necesario" que esto sea historia de España y se enseñe en las escuelas, ha pedido.