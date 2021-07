El consumo de carne de vaca, cerdo y conejo en los hogares subió en 2020 por el confinamiento tras años de derrumbe

Los sectores que representan a la carne de vacuno, de cerdo y de ave (pollo y pavo) están preocupadas por la caída del consumo en España desde hace años por un lado, e indignadas por la campaña del ministro de Consumo, Alberto Garzón, recomendando reducir aún más la ingesta de productos cárnicos.

El año pasado se produjo un crecimiento significativo del consumo de carne en los hogares españoles, pero vinculado a la excepcionalidad de la pandemia del coronavirus. El confinamiento en los hogares, primero estricto y luego parcial, aumentó el consumo de carne en casa después de años de caída, mientras se desplomó en el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías). Además, el auge del teletrabajo también propició ese crecimiento del consumo de alimentos en los hogares, en detrimento de los restaurantes.

El Ministerio de Agricultura todavía no tiene cuantificado esta caída, por lo que no se puede saber con certeza si el consumo total de carne medio por cabeza de los españoles continuó cayendo un año más, aunque fuentes del sector cárnico creen que probablemente fue así.

Desde Avianza, la organización que representa al pollo y el pavo, recalcan, en declaraciones a 20minutos, que "se estima una bajada del 17% en los últimos 10 años en el consumo de carne fresca de pollo, en línea con los descensos de consumo de carne". Por ello, y pese a los esfuerzos del sector por frenar esta paulatina caída, consideran, al igual que otras cinco organizaciones del sector de la carne, "irresponsables" las declaraciones del ministro Garzón.

Por su parte, desde Provacuno, la patronal de la carne de vaca, resaltan a este diario que "el consumo de carne de vacuno en España es de los más bajos de la UE, muy por debajo de los países nórdicos".

Al respecto, recalcan que, al igual que con la carne de pollo, el consumo de carne de vacuno lleva muchos años cayendo en España. En concreto, en 2008 era de 7,90 kilogramos per cápita al año y en 2019 de solo 4,85 kilogramos per cápita al año. Y justo en 2020, tras numerosas campañas de promoción y muchos años de caída progresiva, el consumo de carne de vacuno había vuelto a subir: en 2020 ascendió a 5,35 kg al año por cabeza.

Por ello, desde el sector vacuno muestran su profundo malestar con el ministro Garzón, ya que sus declaraciones podrían poner en riesgo la recuperación del consumo de carne de vaca por los españoles.

El cerdo, excepción entre las carnes: la que más crece y más se consume

El consumo de carne de cerdo, a diferencia de la de vaca, pollo o conejo, sí lleva años creciendo tanto en España como en el extranjero. En concreto, según datos de ASICI (Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico) facilitados a este periódico, en 2020 el consumo de Jamón Ibérico en los hogares españoles creció un 23,9% en valor, tras haber subido también en 2019 un 12,4% con respecto a 2018. Además, también crece el volumen comercializado (+68% en los últimos dos años), penetración en los hogares, frecuencia de compra o kilos comprados por acto de compra.

En cuanto a las carnes ibéricas, el valor de las consumidas en el hogar creció un 7,5% en 2020, después de subir un 15,2% también en 2019. Destaca el crecimiento de algunos cortes como la presa que prácticamente ha duplicado sus ventas desde 2018, el secreto (+19% en 2020) o el solomillo (+8,6% en el último año). En cuanto a los canales de comercialización, el canal profesional (carniceros/charcuteros), aglutina el 54,45% de las ventas, tras subir un 5,6% en 2020. Por su parte la gran distribución aumentó las ventas un 8,8% en 2020.

Por su parte, desde Interporc (Interprofesional del Porcino de Capa Blanca) destacan que "la carne fresca de cerdo es la favorita en los hogares españoles" y agregan que "durante 2020 se produjo un incremento de consumo respecto a un año antes, cortando así una tendencia a la baja, debido, principalmente, a la Covid-19 y los confinamientos".

El consumo en 2020 alcanzó las 484.250 toneladas del total de 1,61 millones de toneladas del total de carnes consumidas (pollo, conejo, porcino, vacuno y ovino), por lo que es la mayoritaria.

No obstante, hasta el pasado año 2020, llevaba años de caída leve pero progresiva: en 2012 se consumían 22,78 kg per cápita al año. En 2019 cayó a 21,35, pero en 2020 dio un importante salto hasta los 23,01 kg per cápita al año.

Desde el sector denuncian que el consumo de carne de porcino en la Unión Europea ha descendido en los últimos años debido, entre otros factores, por las crecientes "fake news que acechan al sector y a su sistema productivo".

El consumo de conejo se recupera tras años de hundimiento

Desde Intercun, la Organización Interprofesional del Conejo, destacan que "el volumen de compra de carne fresca de conejo de granja en los hogares españoles se incrementó un 3,1% en 2020, rompiendo la tendencia decreciente del consumo en los últimos años". En concreto, el consumo per cápita de carne fresca de conejo se situó en 0,93 kilos al año, lo que supuso un incremento del 2,9% sobre los datos del año anterior.

No obstante, en 2011 el consumo de carne de conejo en los hogares españoles fue de 61,8 toneladas mientras que el pasado año 2020 fue de 43,1 toneladas, un descenso muy significativo.

La cifra de carne fresca de conejo representó el 2,6% del total de las carnes consumidas en España y tradicionalmente, los meses de mayor consumo son los de primavera. Desde Intercun, pese a la polémica desatada por el ministro de Consumo, de la que se ha desmarcado el ministro de Agricultura, Luis Planas, se muestran convencidos de que “las bondades nutricionales de la carne de conejo y su versatilidad a la hora de cocinarla van a impulsar el consumo y la exportación en los próximos años”.