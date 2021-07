Planas desmiente que Garzón le avisara de su vídeo pidiendo reducir el consumo de carne

El ministro de Agricultura, Luis Planas, fue tajante este jueves a la hora de desmentir que tuviera conocimiento de la campaña lanzada por el titular de Consumo, Alberto Garzón, para promover la reducción del consumo de carne entre la población. En una entrevista en la Cadena SER, Planas aseguró que "no tenía ningún conocimiento de que se iba a hacer esta campaña" y exigió a Garzón que no le "utilice a este respecto".

Así se pronunció el ministro de Agricultura un día después de la polémica campaña de Consumo, que provocó una airada reacción de seis organizaciones interprofesionales ganaderas, que mostraron su "estupor" por el vídeo en el que Garzón intentaba desincentivar el consumo excesivo de carne. Planas aseguró que "no es en absoluto cierto" que conociera la campaña antes de que fuera publicada, tras lo que Garzón, en una entrevista prácticamente simultánea en TVE, admitió que no había hablado directamente con el ministro, pero sostuvo que sus equipos están en constante comunicación y que Agricultura conoce las posiciones de Consumo sobre las grandes empresas del sector ganadero.

Las discrepancias entre ambos ministros, no obstante, no se limitan a una falta de comunicación. En su campaña, Garzón afirmaba que el consumo excesivo de carne "perjudica a nuestra salud individual y al planeta", porque su producción requiere de grandes cantidades de agua y genera emisiones de efecto invernadero. Y este jueves, el ministro de Consumo se reafirmaba en esa idea y señalaba que su intención no era trasladar el mensaje de que "no hay que comer carne", sino el de que hay que "ajustarse a la dosis recomendada" por las organizaciones internacionales.

"Yo no le estoy diciendo a la gente lo que tiene que comer, sino que tiene una serie de riesgos" reconocidos por la "ciencia" y que, como consumidores, tienen derecho a conocerlos, explicó Garzón. Algo muy distinto a lo que trasladó Planas, que se puso del lado de las grandes asociaciones ganaderas y afirmó que "la campaña es tan errónea como la del azúcar mata, creo que no tiene mucho sentido". "El sector ganadero está siendo objeto de críticas que son profundamente injustas y merece un respeto", exigió.

