Jáuregui: "Los periodistas estamos asumiendo un rol poco crítico, se nos ve cercanos al poder"

¿Cuál es el futuro de la prensa de papel? ¿Hacia dónde va la televisión tras la fuerte irrupción de plataformas como Netflix o HBO? ¿Están cambiando los podcast en la radio? ¿Los periodistas españoles son dóciles con los grandes poderes políticos y empresariales?

El libro Periodismo 2030 (editorial Almuzara), coordinado por los periodistas Fernando Jáuregui y Sergio Martín, responde a estas y otras muchas preguntas sobre el presente y el futuro del periodismo de la próxima década, una profesión esencial para la libertad de expresión y de información.

Ambos periodistas, de dos generaciones diferentes pero de una dilatada experiencia profesional, esbozan en la recién estrenada nueva redacción de 20minutos en Madrid las principales líneas sobre por dónde va el periodismo así como los efectos de la pandemia de coronavirus en la profesión y la revolución tecnológica.

Sergio Martín y Fernando Jáuregui en la nueva redacción de 20minutos Jorge París

Su libro es un compendio de reflexiones de 200 reputados periodistas sobre la profesión. ¿Estos colegas se han puesto de acuerdo sobre hacia dónde evoluciona el periodismo?

Sergio Martín: Casi todos los colegas coinciden en que hay que mantener las verdaderas esencias del periodismo, que consiste en contar una buena historia. Eso no debe cambiar jamás.

Y luego, según con quien hables, se le da más o menos importancia a los cambios tecnológicos y también a las estructuras empresariales. Tras la pandemia seguramente vamos a un proceso de concentración de medios de comunicación.

Otra idea. La buena información es costosa, por ello se debe pagar y hasta ahora no se lo habíamos trasladado a los ciudadanos. Los más jóvenes entienden que deben pagar por las suscripciones a Netflix o HBO. Este mismo mensaje no lo hemos lanzado hasta ahora los periodistas y para ello hay que hacer pedagogía y buen periodismo. De lo contrario, no convenceremos a nadie.

Nacido en Salamanca (1977), ha ocupado varios cargos directivos en TVE Jorge Paris

¿Los periodistas deben evolucionar tecnológicamente de forma constante?

F. Jáuregui: Si no lo hacen están perdidos. Yo no podría hoy en día ser el corresponsal en las Naciones Unidas que fui. Es fundamental ir reciclándose. Las facultades de Periodismo deben darse cuenta de que deben reciclarse y renovarse muchísimo.

Por otro lado, el periodismo está en una situación crítica económicamente. En algunos sitios se está haciendo periodismo sin redacciones. Algo tiene que ocurrir, algo tiene que cambiar en el sector.

¿Tiene futuro el periodismo de papel?

Nacido en Santander (1950), Jáuregui tiene una dilatada experiencia en numerosos periódicos, radios y televisiones. Jorge Paris

F. Jáuregui: Para mí sí, en contra de lo que dicen algunos gurús norteamericanos. Creo que no está muerto. A mí siempre me gustará leer artículos reposados en prensa de papel. Seguramente para la actualidad inmediata sean mejores los digitales, pero para una lectura reposada prefiero la prensa de papel. Por otro lado, hay que destacar que la información local es lo que más importa y valoran los ciudadanos según una encuesta de GAD3 que incorporamos en el libro. Y hay mucha prensa de papel regional que ofrece esta información local, muy próxima y cercana.

Además, conviene destacar que la imagen de los periodistas ha salido fortalecida a raíz de la pandemia de coronavirus ya que la gente se ha dado cuenta de que los periodistas estuvieron informando, armados con mascarillas, desde donde casi nadie se atrevía a estar durante el confinamiento, como por ejemplo los hospitales.

¿Los jóvenes tienen asumido que se debe pagar por la información?

Sergio Martín: Está habiendo un despertar, pero primero los periodistas debemos ofrecer información de calidad y tenemos que saber transmitir que se debe pagar por ello. La primera parte algunos lo están haciendo. Hay toda una corriente de jóvenes dispuestos a pagar por podcast, informaciones de nicho que les interesan y que están realizadas con nuevas narrativas. Debemos saber dónde están los jóvenes y cómo les gusta que les contemos las historias. El papel debe seguir como un soporte premium, pero debemos incorporar lo digital absolutamente.

¿Qué grandes cambios se están produciendo en la radio y la televisión?

S. Martín: En la radio, que llevaba muchos años anquilosada, se están incorporando podcast maravillosos. Y en televisión antes había una comunicación muy vertical: estaba el presentador, una especie de predicador, y el espectador era un mero oyente. El gran cambio es que ahora el espectador quiere participar de la acción. La audiencia deja de ser audiencia y participa. Y otro cambio es el consumo a la carta, el ciudadano se crea su propia parrilla de televisión. Ya no consiente que le digas qué y cuándo tiene que ver. Y esto abre muchas oportunidades.

¿La lucha encarnizada por la audiencia en los medios digitales perjudica al periodismo riguroso? ¿Se busca el clic fácil y se pierde rigurosidad?

F. Jáuregui: Absolutamente, el clic fácil es una barbaridad. Lo que están haciendo algunos medios de comunicación en materia sanitaria es peligrosísimo. Pero lo grave es que la gente prefiere saber cualquier cosa sobre la vida de la Pantoja antes que estar más informada sobre asuntos como la economía.

¿Cómo suelen informarse los españoles?

S. Martín: Según la macroencuesta que incorporamos en el libro, la televisión gana en todos los tramos de edad a la hora de informarse. Y en el resto de medios se ve una diferencia clara entre la audiencia joven, que valora los medios digitales, y la generación más mayor que prefiere la prensa de papel y la radio.

¿La prensa española es suficientemente crítica con los poderes políticos y empresariales?

F. Jáuregui: Yo creo que no. Estamos asumiendo un rol poco crítico, se nos ve cercanos al poder. Pero claro, no es fácil en estos tiempos de miseria. La repregunta ha dejado de existir y el político se va por las ramas.

S. Martín: Las ruedas de prensa sin preguntas, o con preguntas pactadas, son coartar la libertad de expresión a los ciudadanos y los periodistas no debemos permitirlo. Hay que ser críticos y exigentes.