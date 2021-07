Raffaella Carrá ha muerto en su casa en Roma a los 78 años tras atravesar una larga enfermedad. La artista será recordada como un mito de la música y la televisión, además, la italiana siempre ha tenido mucho éxito en España donde sus canciones se seguirán bailando durante varias generaciones. Este martes, algunos amigos del entorno más cercano de la cantante la homenajean y lamentan su muerte en diferentes cadenas de televisión.

Rappel, el vidente televisivo, ha conectado este martes con el programa Espejo público para recordar a su amiga en directo. La recuerda como "una mujer única y excepcional" y ha defendido que "se ha ido una gran estrella de la televisión a nivel mundial". "Para mí se ha ido una entrañable, entrañable, entrañable amiga a la que adoraba y nos adorábamos mutuamente", ha añadido el invitado.

El adivino ha recalcado el lago más generoso y sensible de la artista y ha apuntado a que Carrá era una mujer siempre dispuesta a ayudar a sus amigos. Rappel ha recordado una ocasión en la que estuvo ingresado en una cínica tras sufrir un cólico nefrítico y, cuando se enteró, su amiga sin pensarlo voló a España para estar a su lado. "En tres horas estaba en mi habitación. Se cogió un avión para venir a ver qué me pasaba, me decía: 'Pero qué bien te veo si sé que estás tan bien, no vengo a verte'", ha recordado el entrevistado entre lágrimas.

"Detalles como esos los hacía porque era una mujer que era todo humanidad, todo generosidad con sus amigos y para con la gente", ha añadido el vidente. Rappel ha explicado que les unía una amistad de más de 40 años y seguían teniendo contacto habitual, no obstante, ha reconocido que no sabía nada de la enfermedad de su vieja amiga. "Hablamos hace cosa de un mes y decía; 'estoy bien y tú cuídate', como empezó todo esto de la pandemia, y digo; 'tú también, no salgas a ningún sitio' y decía; 'tú eres el que no tiene que salir que eres el que no para", ha comentado.

"Me he enterado que tenía una dolencia grave, pero que no ha querido decirlo a nadie porque no ha querido que los amigos, los admiradores sufriera por ella", ha explicado Rappel. Según ha contado el adivino, entre las últimas voluntades que Raffaella Carrá compartió con su pareja, Sergio, es que quería que nadie llorase tras su muerte, "que no hubiese una reunión de duelo, que todo el mundo cantara y bailara sus canciones".