Muere Raffaella Carrà a los 78 años

Raffaella Carrà ha muerto a los 78 años de edad, según ha informado la agencia italiana Ansa. "Nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre". Con estas palabras ha anunciado Sergio Japino, su pareja de toda la vida, la noticia.

Nacida en Bolonia, en 1943, la artista se convirtió en un símbolo de libertad en los años sesenta y setenta. Empezó su trayectoria profesional a los 9 años de edad tras ser elegida para un papel en la película Tormento del passato y, desde entonces, su talento la llevó a triunfar no solo como actriz, sino también como cantante, compositora, bailarina, coreógrafa y presentadora de televisión.

Durante su carrera, la artista polifacética presentó diversos programas, la mayor parte en la cadena italiana RAI y en la española TVE; y realizó especiales en Argentina, Chile, México y Perú. Su último proyecto televisivo fue la reinvención de Mi casa es la tuya bajo el nombre de A raccontare comincia tu.

Carrà trabajó en Hollywood en la década de 1960, pero no tardó en retomar su carrera en Europa, tanto en plano cinematográfico como en el televisivo. "Ni bebo ni me drogo, por eso Hollywood no era para mí", explicó al respecto en una entrevista con El País.

