Marta Pombo: "Agradezco mi depresión, he vuelto a encontrar mi esencia"

Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se lanzan desde una posición privilegiada. La necesidad de generar contenido constantemente puede ser un arma de doble filo cuando la influencer, en este caso Marta Pombo, con casi medio millón de seguidores, llega a darle las gracias a su depresión, una enfermedad que la pandemia ha agravado y cada día afecta a la salud mental de un mayor número de jóvenes.

Igual que estos no deberían recibir de otra influencer como Marina Yers un consejo sobre las virtudes de vomitar para limpiarse por dentro y entrar en los cánones de belleza, a la hora de hablar de la depresión, Marta Pombo no ha utilizado las mejores palabras ni ha entendido que entre ella y sus fans hay una distancia importante.

La hermana de María Pombo, que se alejó debido a su sufrimiento de las redes sociales y que ahora mismo se encuentra de vacaciones de las Islas Baleares, superó su depresión poco a poco y ha dedicado casi todo este 2021 a hacer terapia, encontrarse a sí misma y recuperarse. Pero el hecho de que ella haya podido hacerlo porque, entre otras cosas, lleva un estilo de vida y tiene una holgura económica que le han permitido dedicarse en cuerpo y alma a sí misma, no debería ser motivo para darle las gracias a ninguna enfermedad.

"Ayer hice una reflexión y es que agradezco haberlo pasado tan mal. Agradezco la depresión, los días realmente malos que he pasado, porque me había perdido a mí misma. Ya no sabía ni quién era. No tenía identidad, iba como una oveja más del rebaño", ha comenzado explicando Marta en unas stories en su Instagram.

La creadora de la marca de ropa Tipi Tent, desde su retiro estival en el Mediterráneo, ha añadido: "Estos días aquí estoy sintiendo que he vuelto a encontrar mi esencia. La cual ya tenía superolvidada. Por eso agradezco haberlo pasado tan mal para haberme vuelto a encontrar".

Marta Pombo, que ya ha hablado en más de una ocasión del colapso de su salud mental, motivado en parte por la separación de su marido, Luis Giménez, y que ha experimentado con el cannabis medicinal, ha terminado diciendo: "Estoy orgullosa de que, a mis 29 años, me he vuelto a encontrar".

"Y está siendo maravilloso. Sé que todavía quedarán días malos, pero ya serán muy poquitos y, cuando lleguen, también los agradeceré, porque me estarán enseñando algo", ha finalizado, sin percatarse quizá de lo que ella está enseñando a casi medio millón de personas.