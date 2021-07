Críticas a la 'influencer' Marina Yers por un polémico consejo: "Me encanta vomitar, siento que me limpio por dentro"

Marina Yers se ha situado, una vez más, en el foco de las críticas después de dar un polémico consejo a través de sus redes sociales.

La influencer, con más de un millón y medio de seguidores en internet, aseguró en una storie de hace tres y rescatada los últimos días que, últimamente, "le encanta vomitar". "No sé si os pasa, pero últimamente me encanta vomitar. Lo hago cada dos días y siento que me limpio por dentro", dijo exactamente la joven. "Es como, no sé, muy guay", remató Yers al finalizar el vídeo.

Lo último de Marina Yers me parece vejatorio, humillante, imprudente y sobre todo doloroso.



"Me encanta vomitar, siento que me limpio por dentro".



Esto SÍ es fomentar un TCA, un trastorno que incluso te puede conllevar la muerte. No tengo palabras pic.twitter.com/SmbrEPm3vx — Lex. (@irainexpugnable) July 3, 2021

Unas palabras que han desatado la indignación entre los usuarios de las redes sociales, que se han llevado las manos a la cabeza por este 'consejo' de Yers y han alertado de los peligros que podría conllevar para según qué hábitos alimenticios. Críticas que vienen de parte de gente anónima y también de rostros conocidos, como Nagore Robles.

Hay que tomar consciencia de la repercusión de nuestras palabras en redes, no se puede lanzar mensajes tan graves e irresponsables. Marina es buena niña pero está muy equivocada, espero que rectifique y asuma su error. Creo en su capacidad para aprender, ojalá no me decepcione 🙌🏼 — Nagore Robles (@Nagore_Robles) July 4, 2021

No tengo mucha idea de quién coño es Marina Yers, me han pasado sus storys diciendo que le encanta vomitar, que lo hace cada dos días, que le limpia por dentro.



Más de un millón de personas le siguen.



De parte de todas las personas que han sufrido bulimia: que te jodan, pava. — Elena Rue Mugre (@Elenaruemorgue) July 3, 2021

«Últimamente me encanta vomitar, lo hago cada dos días y siento que me limpio»

Marina Yers. Un millón y medio de seguidores en Instagram.



Los Trastornos de Conducta Alimentaria son algo MUY serio y MUY grave. https://t.co/2SFg8skG5x — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) July 3, 2021

Por todo, Marina ha tenido que salir a la palestra y pedir perdón. Nuevamente a través de sus stories, la joven asegura que no se esconde. "La cago, lo reconozco y sigo para adelante, otra cosa no puedo hacer. La cago y digo cosas que no debería decir. Reconozco que no es la primera vez que me equivoco y que no va a ser la última tampoco", dice en un vídeo, en el que alega que "cada uno es como es".

Además, también colgó unas palabras en las que explica sus polémicas palabras respecto al tema de los vómitos.

Explicación de Marina Yers. INSTAGRAM

No es la primera vez que Yers la lía en internet. Ya fue motivo de críticas tras su famoso "el agua deshidrata" y también por su postura negacionista sobre las mascarillas. "Os han lavado el cerebro con ellas", llegó a decir la célebre influencer.