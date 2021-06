María Pombo ha recibido este lunes la vacuna contra la Covid-19, tal y como ella misma ha anunciado a través de su perfil de Instagram. Esto se debe a que la influencer, de 26 años, padece esclerosis múltiple, enfermedad que le fue diagnosticada el pasado año.

La it girl ha publicado en una serie de stories el momento en el que le ha sido suministrado el suero. El vídeo ha sido grabado por su padre, Vituco, al que le ha reconocido que ha sentido una ligera molestia al recibir el pinchazo.

Sin embargo, el pequeño 'reportaje' no ha terminado ahí, pues al cabo de un rato Pombo ha añadido nuevas historias en su perfil para explicar por qué ha recibido la inyección con antelación, ya que estaba recibiendo críticas por ello.

"Aclaraciones, sobre todo para la gente que escribe con respeto: yo también aluciné cuando me llegó el mensajito de la Comunidad de Madrid el 9 de junio. Pero me vacunan por esclerosis múltiple", ha avanzado tras llegar a casa.

"Escribí a mi neuróloga y, efectivamente, en Madrid están priorizando con este tipo de enfermedades para la vacunación. A mí me hubiese encantado estar en el grupo de rango de mi edad sin ningún tipo de prioridad", ha lamentado.

Visiblemente molesta, la mediana de las hermanas Pombo ha subrayado que no ha sido vacunada "por enchufe". "La gente que está diciendo que me vacunan porque me apellido Pombo y porque tengo dos millones de seguidores, no sé si os creéis que soy estúpida o algo", se ha quejado.

"Después de siete años en redes sociales, no he aprendido lo que hay que poner y lo que no. Si hubiese sido por enchufe, ¿creéis que lo pondría en Instagram? Yo creo que no tiene mucho sentido", ha zanjado la influencer.