Víctor Manuel hace un repaso de su carrera: "Mis primeras 30 o 40 canciones eran una mierda"

El conocido cantautor de Mieres, Víctor Manuel, dará un concierto en acústico como repaso a toda su trayectoria en la música este sábado a las 21.15 horas en la plaza de toros de Alagón, en Zaragoza. Heraldo pudo entrevistarle antes de su actuación.

Víctor Manuel dijo recordar con cariño todos los conciertos en Aragón: "Me he sentido siempre muy arropado en Aragón. No olvido un concierto en el barrio de San José en 1976 donde conocí a José Antonio Labordeta". Su relación con el también cantautor y escritor Labordeta fue muy buena, "de mayor quiero ser como él", señaló Víctor Manuel.

Preguntado por el género en decadencia de los cantautores al que pertenecen Sabina, Serrat, Manolo Tena, Miguel Ríos... el cantante respondió: "Me acuerdo de la gira 'Mucho más que dos' de 1994, en la que uno de los titulares más socorridos fue 'Vuelven los cantautores'. Pero no nos habíamos ido nunca". "Es cierto que hay artistas que resisten mejor que otros el paso del tiempo, pero eso es por el repertorio", señaló Víctor Manuel.

"Lo último que se borra de la cabeza es la música. Yo lo viví en primera persona. Mi madre murió con Alzhéimer y les ponían música a media tarde y movían la cabecita porque la identificaban", contó el cantautor.

Le regalaron su primera guitarra a los 12 años

Víctor Manuel reveló que empezó a componer escuchando a otros en la radio: "Poco a poco fui mejorando y encontré mi propio estilo hasta que la gente se identificó con mis canciones. De jovencito componía fatal. Mis primeras 30 o 40 canciones eran una mierda todas".

También recordó la guitarra que le regalaron un Día de Reyes cuando tenía doce años: "Fue un regalo maravilloso. Aunque realmente nunca he aprendido a tocar bien la guitarra, me ha servido siempre para componer".

En la gira que celebra este sábado en Alagón hace un repaso a canciones de toda su carrera. El concierto será acústico con guitarra y piano. "Sigo manteniendo la necesidad de cantar porque sigo escribiendo canciones. Además, con la pandemia, llevaba año y medio sin cantar, algo que no me había sucedido jamás", concluyó el cantautor.