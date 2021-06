El PP exige que se corrija la "cacicada histórica" de la presidenta del Senado y se aplique rebaja IVA a peluquerías

Ha lamentado que "en una decisión sin precedentes, antidemocrática, unilateral, de falta de respeto hacia quienes representan a los españoles en la Cámara Alta, la presidenta del Senado ha anulado la votación. Un ataque a la democracia y otro atropello de Sánchez a la separación de poderes. No vamos a tolerar la deriva antidemocrática de este Gobierno".

"Desde el Partido Popular exigimos que se respete el resultado de las votaciones, que la presidenta del Senado revoque la anulación de la enmienda. De lo contrario, la Presidenta del Senado habrá defraudado a la mayoría de los senadores de la Cámara a quien ha demostrado que no respeta", ha advertido.

González ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa, junto al también senador, Carlos Yécora, en la que han criticado el "nepotismo" de la presidenta del Senado y han reivindicado que se cumpla lo acordado por la Cámara Alta.

"El Gobierno de Sánchez y sus marionetas han superado todas las líneas rojas sin importarles las consecuencias. Los españoles no merecemos un Gobierno que se burle permanentemente de nosotros, no merecemos un Gobierno que nos mienta sin ningún reparo, no merecemos un Gobierno que pisotee nuestros derechos como ciudadanos y como representantes públicos, no merecemos un Gobierno que arruine España", ha destacado.

"EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS"

En opinión de la senadora, "todas estas decisiones que están adoptando en contra de los ciudadanos, no le pueden salir gratis. La Presidenta del Senado debe anular el atropello que ha cometido, debe respetar el resultado de las votaciones y debe permitir, aunque ella esté en contra, que se rebaje el IVA de las peluquerías al 10% como ha pedido el PP".

"La situación del sector es crítica, necesitan ayuda para salvar sus negocios y el Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás, ni los escucha, ni les aporta soluciones, ni permite que otros den respuesta a esas demandas", ha denunciado la representante en la Cortes Generales.

En este sentido, González ha recordado que "desde el Partido Popular hemos solicitado en varias ocasiones al Gobierno socialista una rebaja del IVA para las peluquerías del 21% al 10%". A este respecto, el Grupo Popular en el Senado introdujo una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que fue rechazada por el PSOE y sus socios.

Posteriormente, en el mes de marzo, el PP presentó una Moción en la Comisión de Hacienda del Senado que fue aprobada por todos los grupos de la Cámara con la abstención del PSOE y que el Gobierno no ha tenido en cuenta, despreciando así al Senado.

Y, finalmente, la semana pasada, en el último Pleno celebrado en el Senado, se aprobó una enmienda, en la tramitación de la Ley de fraude fiscal, para bajar el IVA del 21 por ciento al 10 por ciento a partir del 1 de enero de 2022 para todos los servicios de peluquería, barbería y estética.

La senadora ha explicado que "no fue fácil sacar adelante esta enmienda por las trabas y dificultades que pusieron el PSOE y la Presidenta del Senado". A juicio de González, la aprobación de esta propuesta del Partido Popular "supuso un rayo de esperanza para el sector que acogió la noticia con gran alegría, porque la materialización de esta bajada del IVA supondría una inyección de liquidez para el sector y la posibilidad de salvar el 50% de los negocios".

"Sin embargo, el PSOE, el Gobierno de Sánchez, los senadores socialistas y la Presidenta socialista, que tiene que ser imparcial en sus decisiones como presidenta, se empeñaron en boicotear la decisión de la mayoría de los Senadores", ha reprochado.

En este sentido, González ha advertido que "los senadores del PP no vamos a permitir que se ningunee nuestro Estado de Derecho, ni nuestros derechos como parlamentarios. No vamos a permitir que se adopten resoluciones contrarias a derecho y muchísimo menos imposiciones de quienes no se respetan ni a sí mismos ni a las Instituciones a las que representan".

González ha asegurado que "los ciudadanos, los trabajadores, los autónomos no merecen un Gobierno que les perjudique intencionadamente con sus cacicadas", por lo que "desde el PP seguiremos apoyando a todos los sectores que se han visto perjudicados por las decisiones que el Gobierno de Sánchez ha tomado durante la pandemia".

"EL PARTIDO SOCIALISTA HA EXCLUÍDO AL SECTOR"

Por su parte, Yécora ha reiterado el "caciquismo" del PSOE al anular la enmienda aprobada por el Senado para bajar el IVA de las peluquerías al 10 por ciento. "Estamos hablando de un sector del que dependen más de 240.000 familias en España, mientras que en La Rioja cuenta con 500 empresas y más de 1.200 puestos de trabajo. Un sector castigado por Pedro Sánchez y el PSOE. Un sector que en la primera ola permaneció cerrado y que no fue hasta la segunda fase cuando se le declaró esencial, por lo que pudieron ejercer su labor", ha explicado.

Yécora ha elogiado la labor realizada por las peluquerías durante toda la pandemia. "Una labor en la que hemos visto que no ha habido afectados y en la que han mantenido en todo momento la calidad del servicio a los clientes".

Pese a ello, ha explicado Yécora, se trata de "un sector al que no se le permite acceder a los ERTES, ni tampoco a las ayudas directas por el COVID. En definitiva, es un sector que sigue siendo excluido por el Partido Socialista. El PSOE decía que no iba a dejar a nadie atrás, pero el sector de las peluquerías lo están pasando mal y sigue sufriendo día a día".