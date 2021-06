Sucesos.- Detenidos 3 funcionarios de la CHG y 6 regantes y agricultores por posible prevaricación y cohecho

Según la Guardia Civil, el 13 de octubre de 2020, la Fiscalía de Sevilla abrió diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia interpuesta por ASAJA. Esta denuncia fue instada por una serie de anónimos recibidos en las dependencias de dicha organización patronal agraria, en los cuales se hacía referencia a una serie de irregularidades cometidas por los gestores de la Comunidad de Regantes El Viar, sita en Alcalá del Río, contando para ello con la posible connivencia por parte de algunos funcionarios de la CHG.

Trasladado el asunto al Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Guardia Civil de Sevilla, las pesquisas de los agentes de dicho grupo habrían revelado una posible manipulación de la contabilidad de la Comunidad de Regantes del Viar, con la supuesta intención de ocultar el exceso en el consumo de la dotación de agua establecida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este exceso en el consumo de agua "era consentido y orquestado por los gestores de la comunidad, con la intención generar unos ingresos extra en las cuentas de la comunidad", los cuales provenían de la facturación emitida por los referidos excesos permitidos en el consumo de agua; rebasando el límite establecido por la CHG, toda vez que los gestores de la comunidad "permitían excederse en el consumo a regantes que no formaban parte de dicha comunidad", según la Guardia Civil.

Los beneficios obtenidos a través de esta supuesta práctica delictiva, en torno a los 200.000 euros, eran ocultados por los citados gestores de la comunidad al resto de los regantes, según la investigación.

EL ARRENDAMIENTO DE LOS SUELOS SIN LICITACIÓN

En paralelo, las pesquisas habrían revelado que la CHG habría formalizado el arrendamiento de unos terrenos a la Comunidad de Regantes del Viar, "no habiendo sometido el mismo a un proceso de licitación", además de que para la concesión de los terrenos, "se incumplían de forma taxativa" los requisitos, pues las condiciones impuestas por CHG exigían que dichos terrenos no podían ser explotados, no podían tener un fin lucrativo y no se podían ceder a terceros, así como la finalidad que se le iba a otorgar a los mismos eran una experiencia de riegos.

Finalmente, los agentes habrían constatado que la comunidad llegó a ceder dichos terrenos a la cooperativa de Productores del Campo de Alcalá del Río, para sembrar naranjos de una variedad de naranjas patentada y con el último fin de obtener beneficio económico de ello. A pesar de ello, "ambas entidades falsearon informes con la intención de simular experiencias de riegos y ocultar la verdadera finalidad que se le había dado a los mismos", según la Benemérita.

Otro de los aspectos descubiertos sería la creación de balsas para riego en la Comunidad de Regantes sin plan de emergencias, además rebasarse la cota de capacidad permitida.

Según la Guardia Civil, aunque la CHG habría realizado inspecciones en la referida comunidad de regantes, "en las correspondientes actas del resultado de las inspecciones no se hizo referencia a las anomalías", pesando la idea de que de todas estas irregularidades, tenían supuestamente conocimiento algunos dirigentes de la CHG, que no habría corregido las citadas situaciones.

"OBSEQUIOS Y DÁDIVAS"

Incluso de la investigación realizada se habría llegado a constatar que algunos dirigentes de la CHG "llegaron a recibir obsequios y dádivas por parte de la referenciada comunidad de regantes".

Fruto de las diligencias practicadas por los miembros del Equipo de Delincuencia Económica, el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla autorizó una entrada y registro en las dependencias de la Comunidad de Regantes el Viar, siendo detenidos en la operación cuatro miembros de la citada entidad, dos miembros de la Cooperativa Productores del Campo de Alcalá del Río y tres funcionarios de la CHG.