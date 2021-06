El Colegio de Economistas estima una subida del PIB del 5,3% y un paro del 23,1% en 2021 en la provincia

Así se ha puesto de manifiesto este martes en la presentación de la novena edición del citado barómetro del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, publicación coordinada por la profesora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola y directora ejecutiva del informe, María del Carmen Delgado.

Se trata de una previsión optimista debido a la aceleración del proceso de vacunación, que ya ha permitido poner a salvo al grueso de la población en riesgo, y la disminución de las medidas de seguridad en España y toda Europa. Estos factores pueden permitir a la economía registrar un fuerte repunte ante la plena reactivación de actividades relacionadas con el comercio, la hostelería y el turismo internacional.

Según los datos del informe económico, el PIB de la provincia registró un descenso de un -9,5 por ciento con respecto a 2020, unas tres décimas menor a la estimación del anterior barómetro (-9,8%). Esta caída fue inferior a la registrada en Andalucía (-10,3 por ciento), de acuerdo con la última estimación del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA) y España (-10,8 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística).

Las razones de esta caída pueden deberse a la mayor diversificación de laproducción de la provincia, menos dependiente de las actividades con restricciones, según se ha destacado en dicho acto de presentación, celebrado en la sede de Caja Rural del Sur y en en el que también han participado eldecano del Colegio de Economistas, Francisco Tato, y el subdirector general ydirector comercial de la entidad de ahorro, Eduardo Rodríguez Mejías.

ECONOMÍA PROVINCIAL

De acuerdo con las estimaciones del IX Barómetro Económico de Sevilla, y como han explicado los economistas, la evolución de la economía sevillana en 2021 y 2022 invita al optimismo, así como a una recuperación de la actividad económica mucho más rápida que la de la crisis anterior. "La mejora económica para los próximos meses podría verse consolidada por la llegada de los fondos Next Generation EU. No obstante, conviene destacar que la pandemia no acabará por completo hasta que se consiga una inmunidad de grupo a nivel mundial, lo que supondrá un riesgo latente hasta entonces", ha explicado Delgado.

En este sentido, la directora del informe ha afirmado que se espera un repunte del PIB de Sevilla en torno al 1,8 por ciento en el segundo trimestre del año. En este contexto, los supuestos básicos del escenario central que contempla el barómetro se basan en una previsión del crecimiento económico para 2021 y 2022. "La mejora del escenario económico y la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre implicará que el número medio de ocupados en la provincia se sitúe en un 1,2 por ciento más que en 2020. En 2022, esta magnitud podría crecer en torno a dos puntos y medios", ha indicado.

En este escenario, las previsiones apuntan a que en el segundo trimestre de 2021, el PIB de la provincia de Sevilla podría expandirse un 1,8 por ciento. El PIB del año 2021 podría crecer un 5,3 por ciento con respecto al año 2020. En 2022, también se espera un crecimiento elevado de este agregado, el cual podría rondar el 5 por ciento.

En cuanto al nivel de precios, según la investigadora, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registrará un incremento de dos puntos en el presente año, como consecuencia no solo de la reactivación económica, sinotambién de la subida registrada por los precios de la energía en los últimos meses. El crecimiento del IPC en el año 2022 podría rondar el 1,7 por ciento.

INDICADORES ECONÓMICOS DE SEVILLA

En cuanto a los indicadores seleccionados para analizar la evolución de la economía sevillana -sociedades mercantiles constituidas, matriculación de turismos, número de pernoctaciones, índice de confianza empresarial, sector exterior, no afiliados a la Seguridad Social y y tasa de desempleo-, los datos muestran un buen comportamiento con respecto al trimestre anterior de las pernoctaciones, que se recuperan levemente, y los afiliados.

En cuanto al sector exterior, las exportaciones sevillanas cerraron 2020 con una buena cifra, y aunque en enero de 2021 sufrió una caída, en los meses siguientes se observa una recuperación notable registrándose cifras similares a las del mismo periodo de 2020 (2.653 millones de euros, frente a 2.626). Sin embargo, las importaciones se han reducido un -8,8 por ciento en el primer trimestre de 2021, con respecto al mismo periodo de 2020.

MERCADO LABORAL

El informe refleja que en el primer cuatrimestre de 2021 ha dado lugar a un descenso de la ocupación de un 2,6 por ciento con respecto a años anteriores como consecuencia de las restricciones. Teniendo en cuenta los ERTE, el dato empeora al 6,9 por ciento, en parte por el ligero crecimiento de acogidos a ERTE durante este último trimestre, que ha pasado de 22.300 a 24.300.

La tasa de desempleo, por su parte, ha subido notablemente en Sevilla con respecto al trimestre anterior. En este primer trimestre se situó en el 23,8 por ciento para Sevilla, y en el 22,5 por ciento para Andalucía. En gran parte, el impacto económico derivado de las medidas para atajar la crisis sanitaria apenas se ha reflejado en este indicador, debido al efecto amortiguador de los ERTE, así como a la disminución de la población activa a lo largo de este año.

"Un año después de las restricciones más severas en todos los sectores, la recuperación total del mercado laboral todavía no se ha conseguido, siendo finalmente el sector más afectado el de la hostelería. La construcción, que de inicio se había visto más perjudicada que el resto de las ramas de actividad, se ha recuperado hasta el punto de que registra datos superiores a abril de 2019", destaca el informe.

Según el informe, mejoran las previsiones de ocupados en la provincia de Sevilla, que podrían crecer un 1,2 por ciento en 2021, situándose en una media de 717 mil ocupados gracias a la mejora del escenario esperado. En consecuencia, la previsión de la tasa de desempleo sufre una revisión a la baja, situándose en el 23,1 por ciento (frente a la previsión anterior del 23,6 por ciento).

En el año 2022, el número de ocupados podría incrementarse un 2,5 por ciento con respecto al año anterior, mientras que la tasa de desempleo se situaría en el 22 por ciento, muy cerca de la registrada en el año 2019 (21,5 por ciento).

ÍNDICE BES

En el primer trimestre de 2021, el valor del Índice BES se situó en 81,42 para Sevilla (frente a 85,17 del último trimestre de 2020) y 82,23 para Andalucía (frente a 80,89 del anterior periodo analizado). Esto indica un leve retroceso de los principales indicadores económicos de la provincia y la región en el contexto de la recuperación.