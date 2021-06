Detectado un brote de Covid con 10 positivos en Chantada (Lugo) a raíz de una comida de amigos

Así lo ha confirmado este lunes el gerente del Área Sanitaria Lugo, A Mariña y Monforte, Ramon Ares Rico, quien ha explicado que en relación a la situaciónde de la pandemia en el distrito de Monforte, en la zona sur de la provincia, ahora mismo hay "un brote activo en Chantada" que "se inició con ocho casos, todos relacionados entre sí, que vienen de una comida de un grupo de amigos", a finales de la semana pasada.

El gerente ha explicado que se hicieron los cribados "de todos los contactos y salieron dos más", lo que elevó de ocho a diez los contagios. "Llevamos dos días sin que tengamos aportación de nuevos casos", ha abundado.

Por ello, Ares Rico ha resaltado que este brote de Covid "está acotado" después de surgir de "una comida de un grupo de amigos". "Está acotado a este grupo", ha insistido.

Con todo, ha apelado a "tener mucho cuidado" y mantener "todas las medidas de seguridad" porque "la pandemia no acabó y el virus sigue circulando". "Si le damos oportunidad y no mantenemos la distancia hasta que no estemos con un porcentaje más alto de vacunación el riesgo de que las personas más jóvenes se puedan infectar y seguir transmitiendo la infección es alto", ha concluido.