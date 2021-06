Paris Hilton: "Ya no me importan los millones; ahora pienso más en los bebés"

Quizá no ha sido la mejor forma de expresarlo porque eso sola y exclusivamente lo puede decir alguien desde una posición que va incluso más allá de los privilegios. Pero, hablando en plata (y nunca mejor dicho), a lo que Paris Hilton se refería es que ahora mismo quiere ser madre.

A sus 40 años, ha pasado de etapa, básicamente. De estar más centrada en su faceta empresarial, a encontrar en 2019 el amor en los brazos de Carter Reum (a quien ya conocía desde hacía casi 15 años) y, ahora, el siguiente paso lógico después de casarse: tener hijos con tu futuro marido. Además, también en los últimos tiempos, y máxime desde la salida a la luz del tema #FreeBritney, se ha convertido en una activista, explicando todo por lo que hubo de pasar, como que aún sufre las consecuencias de la filtración de su vídeo íntimo.

En una conversación que ha mantenido para el podcast semanal que realiza la revista Variety, Paris Hilton ha reconocido sin remordimiento que su ambición le ha llevado a diferentes terrenos, desde el diseño a ser emprendedora en el mundo de la joyería o los perfumes, así como a hacer sus pinitos en el cine y en la música.

Siempre, claro, sin miedo a la caída o al fracaso porque la heredera del imperio hotelero Hilton nunca iba a quedarse sin nada. Pero lo que sí quería era explicarse: aunque en un principio no le hacía gracia que se grabase un documental sobre su vida, ahora no concibe un método mejor para explicar por qué se siente en el momento más feliz de su vida. Una suerte de decir que el dinero no lo es todo (aunque todo es más fácil si lo tienes).

"Una de mis principales metas en la vida era la de ganar mi propio dinero porque no era feliz en el terreno íntimo y personal. Y, claro, teniendo también en cuenta todo aquello por lo que había pasado, sentía que el dinero equivalía a libertad, a independencia, a la sensación de que nadie puede controlarte ni reprimirte", afirma en relación a sus recientes comentarios acerca del internado en el que sufrió agresiones y de las cinco relaciones amorosas anteriores en las vivió los abusos en primera persona.

"Si se piensa detenidamente, es lógico que todo aquello influyese en ese camino concreto que elegí como mi vida. Pero ahora que soy tan feliz y que estoy tan enamorada que, sinceramente, los millones ya me importan muy poco. Me interesa más la idea de tener hijos, la verdad", ha terminado diciendo Hilton, que ha llegado a comenzar un tratamiento de fecundación in vitro.