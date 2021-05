Paris Hilton desmiente el mito de la camiseta con la frase "deja de ser pobre": "Nunca me pondría algo así"

Hace unos años saltaba la noticia de que una de las herederas más famosas del mundo, Paris Hilton, había ido a un evento llevando una camiseta con la frase "stop being poor", que en español se traduce como "deja de ser pobre".

Hace unos días, a través de su perfil de TikTok y de su programa de podcast, Hilton ha explicado lo que realmente pasó con la famosa camiseta. Para empezar, el diseño de la misma correspondió a su hermana Nicky Hilton y la frase real era "stop being desperate", que quiere decir "deja de estar desesperado".

En su cuenta personal de TikTok, Paris ha enseñado una imagen real de la camiseta y también la imagen editada con la desafortunada frase. En el vídeo explica que nunca llevaría esa prenda y al final da un consejo: "No creas todo lo que lees".

El pasado miércoles, durante la grabación de su podcast This is Paris, explicó cómo se había sentido con las reacciones que generó la imagen de la camiseta editada y habló con la mujer responsable de ello.

La prenda con la frase original era un diseño para la tienda de ropa de Nicky, Chick y las hermanas eligieron esa frase porque era "algo divertido que siempre" se decían, explica Paris.

"Entonces un día me enviaron una foto y me dijeron: 'No puedo creer que hayas llevado una camiseta que diga 'Deja de ser pobre'. Y yo dije: '¿Qué? Nunca me pondría algo así'", afirma la heredera y añade: "Miré la foto y me dije: 'Oh, Dios mío, alguien ha hecho el photoshop'". Pensó que podría haber sido una agencia de paparazzi y, aunque mucha gente lo tomó como una broma, a Paris verdaderamente le molestó.

"Nunca querría ofender a nadie y decirle a la gente que deje de ser pobre es justo lo contrario de mi personalidad... Fue realmente duro para mí que la gente pensara que yo llevaría algo así", continuó diciendo. Sin embargo, la imagen ya es algo icónico y Paris puede mirar atrás y reírse de ello ahora. Incluso ha hablado con la creadora de la misma, que resulta ser Jubilee, una de sus amigas.

Esta le escribió por mensaje para decirle: "Me alegro de que no estés molesta ni nada. Realmente no creí que la gente pensaría que era real o que se molestaría por ello. LOL. Espero que no te haya traído muchos problemas".

Finalmente, Paris acabó invitando a Jubilee a su podcast para hablar más tranquilamente sobre el tema. Jubilee dijo que colgó la foto en Tumblr, pero no hubo mucha repercusión hasta que un medio la publicó.

"No quería que nadie pensara que era real. Cuando la miro, me parece obviamente falsa", explica Jubilee. "Definitivamente, nunca tuve mala intención ni nada por el estilo y siento que te haya causado estrés porque pensaste que eran los paparazzi", acabó diciendo.