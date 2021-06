Paris Hilton retransmitirá su boda con Carter Reum por televisión

En febrero anunció que habría boda. Eso sí, lo que Paris Hilton no dijo es que esa ceremonia que le unirá en matrimonio a su prometido, Carter Reum, más que exitoso emprendedor, inversionista y escritor, será retransmitida por televisión. Y qué duda cabe de que la audiencia a buen seguro responderá.

Hoy por hoy, la socialité, actriz, empresaria, etcétera, se encuentra rodando su propio reality, así que, al igual que los preparativos aparecerán en el programa, también su boda lo hará, presumiblemente significando el final de la temporada, que será por todo lo alto, como ella misma ha declarado a la cadena Entertainment Tonight.

"Acabamos de empezar a rodar nuestro nuevo reality, Paris in Love, para Peacock [servicio de vídeo bajo demanda de NBCUniversal], y ahora mismo estamos grabando en Nueva York, preparando las pruebas del vestido y planeando la despedida de soltera. Hay demasiadas cosas. Así que estoy muy emocionada por compartirlo con todos mis fans", ha confesado, así como ha resonado un enorme "¡Sí!" cuando le han preguntado si la boda formaría parte del show.

Por si podía dar algún aliciente, Hilton no ha dudado en señalar que se tratará de una boda con "algo mágico y divertido" y que le hace bastante ilusión que su perrito vaya a hacer una aparición estelar: "Ya lo sabéis, no soy una novia tradicional. Tiene que estar mi pequeño chihuahua, Diamond Baby".

Asimismo, la también cantante y heredera del imperio Hilton se ha deshecho en palabras de amor hacia Reum, a quien considera su "príncipe azul". "Me vais a hacer llorar haciendo preguntas así. Nunca he conocido a un hombre como él en mi vida. Nunca he estado con alguien que me quiera y me apoye tanto, que me levante y que no me intimide. Sencillamente, es tanto mi mejor amigo como mi príncipe azul, todo en uno", ha dicho.

No hay que olvidar que Paris Hilton ha sufrido no solo la hipersexualización de su imagen (le llegaron a ofrecer crear muñecas sexuales a su imagen y semejanza) sino que ha denunciado tanto el internado en el que sufrió abusos como, en su documental This is Paris, que cinco de sus exparejas abusaron de ella.