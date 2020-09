Paris Hilton se sincera y desvela que cinco de sus exparejas abusaron de ella

Hace pocos días, Paris Hilton era noticia porque, entre lágrimas, revelaba un trauma infantil que aún le generaba pesadillas a día de hoy. "Lo único que me salvó de aquella situación fue pensar en quién quería convertirme cuando saliera de allí. Creé esta marca, esta persona y este personaje y me he quedado atrapado con ella desde entonces", aseguró.

El público dio por sentado que, si bien sus palabras guardaban toda la verdad de la que hacían gala, también era cierto que la celebrity estaba de promoción de su propio documental, This is Paris, que sale a la luz el próximo 14 de septiembre y del que este episodio formaba parte del tráiler.

Sin embargo, si alguien tenía dudas de que la empresaria fuera a abrirse por completo, ya puede ir desestimándolas: en una reciente entrevista con la revista People (sí, con motivo de su documental, que se podrá ver en su canal de Youtube) Hilton ha desvelado que hasta cinco de sus exnovios abusaron de ella.

Lo hicieron, según sus palabras, física, emocional y psicológicamente. "Estuve en múltiples relaciones abusivas", revela Hilton, que ahora se da cuenta de que aquello por lo que pasó no podía ser considerado amor: "Fui estrangulada, me golpeaban, me agarraron con mucha agresividad. Aguanté cosas que nadie debería aguantar".

Según dejan entender sus respuestas todo esto comenzó muy joven, cuando la neoyorquina de 39 años (nació en febrero de 1981) fue a parar al internado de Provo Canyon, en el estado de Utah. Era la década de los 90 y todo lo que vio y sufrió en aquellos años se le quedó impregnado como si eso fuera lo normal.

Pero esos comportamientos contenían abusos físicos y emocionales que, cuando ya dejó atrás la adolescencia, Paris Hilton no pudo desquitarse. De ahí que, opina, sus cinco relaciones amorosas (y tóxicas) comenzaran de la misma manera.

"Todos ellos parecían ser buenos hombres pero con el tiempo mostraban quiénes eran verdaderamente. Se llenaban de celos, o se ponían a la defensiva o trataban de controlarme. Y llegaba un momento en el que se volvían física, verbal y emocionalmente abusivos", ha comentado Paris.

"Por tanto, no entendía realmente lo que era el amor o las relaciones", afirma la rica socialité. "Pensaba que, al volverse tan locos, se estaban enamorando de mí. Si me pongo a mirar hacia atrás, no puedo creer que dejara que esa gente me tratara de esa forma", reconoce.

Eso sí, Paris se apresura a reconocer que todo esto, aunque nuevo para sus fans y seguidores, para ella solo forma parte del pasado porque actualmente es muy feliz con su actual pareja, el empresario Carter Reum.

"Antes no creo que estuviera realmente preparada para una buena relación", sostiene, sin olvidar que llegó a pensar en suicidarse tras la filtración de su vídeo sexual. "Pero he aprendido mucho. Y estoy muy agradecida de haber encontrado a mi pareja perfecta", termina diciendo.