Un autobús de l'EMT s'incendia en la V-30 quan tornava del taller a les cotxeres de San Isidro

20M EP

NOTICIA

Un autobús de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha patit aquest divendres un incendi quan circulava per la V-30 i tornava del taller a les cotxeres de San Isidro, segons ha informat la companyia, que ha destacat que el vehicle no estava de servici i no portava passatger.