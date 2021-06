El 'youtuber' JuanjoVlog asegura que entrevistará a Antonio David este domingo en su canal

Desde que el 22 de marzo, un día después del estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Antonio David fuera despedido de Mediaset, el exguardia civil ha reducido notablemente sus intervenciones en la prensa y sus publicaciones en redes. Sin embargo, ahora podría conceder su primera entrevista a través de YouTube.

Aunque el excolaborador de Sálvame sí que ha dado alguna exclusiva en revistas y ha hablado con los periodistas, ha estado más apartado y ni siquiera ha defendido públicamente a Olga Moreno en Supervivientes. Es por ello que, después de que su exmujer haya contado su versión, muchos son los que esperan que él dé la suya, o básicamente que la repita, pues lleva hablando de ello durante los últimos 20 años en televisión y en la prensa del corazón.

Y parece que el youtuber JuanjoVlog podría ser el encargado de transmitir su testimonio a través de su canal de YouTube, en el que acumula más de 400.000 suscriptores.

Este joven analiza en su perfil historias de Mediaset y de la farándula española, sin dejar de mostrar su defensa a rostros como Rocío Flores u Olga Moreno y su rechazo hacia perfiles como Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez. Es por ello que, desde que estalló esta historia, ha quedado clara su posicionamiento a favor de Antonio David y en contra de Rocío Carrasco.

Pero este jueves, después de que el exguardia civil volviera a saltar a los titulares por su tenso reencuentro con sus excompañeros de Sálvame en el entierro de Mila Ximénez, JuanjoVlog ha anunciado su exclusiva en uno de sus vídeos.

Según explicó, había conseguido hablar por teléfono con Antonio David Flores y contó después en un directo la importante noticia que tenía que dar: "Tenemos bombazo. Me ha llamado dos veces, y una fue para confirmarme una cosa".

"Todavía no puedo explicaros cómo va a ser, pero puedo confirmaros que vamos a tener una entrevista con Antonio David. ¿Qué os parece?", aseguró este jueves en su directo. "Todavía no sé quiénes van a estar conmigo, porque quiero que esté alguien más. No sé si lo haré solo, tengo que hablar con él".

"El domingo a las 21.15 horas sería la entrevista, si no pasa nada. Y digo si no pasa nada porque ya sabéis cómo es la vida, basta con que planifiques algo para que al final no se pueda hacer. Va a haber muchas sinergias en contra de esta entrevista: de parte de los malos, de parte de los buenos, de parte de todo el mundo", continuó explicando. También explicó después que la entrevista era totalmente gratuita.

"Aparte de que me ha dicho que quiere hacerlo por agradecimiento por todo lo que hacemos en el canal, quiere mandaros un mensaje a vosotros", aseguró, dirigiéndose a sus seguidores. "Yo veo aquí una injusticia como una casa de lo que está haciendo una mujer que dice ser maltratada cuando la justicia ha dicho lo contrario, de una cadena que ha despedido a un trabajador de forma ilegal y se ha dedicado meses a insultarlo".