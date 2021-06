El tenso reencuentro de Antonio David Flores con sus excompañeros de 'Sálvame' en la despedida a Mila Ximénez

Antonio David Flores volvió a verse las caras con el equipo de Sálvame tras su despido después de emitirse la serie documental de Rocío Carrasco, su expareja y madre de sus hijos David y Rocío.

Y lo cierto es que las circunstancias no fueron las mejores, ya que el reencuentro ocurrió en el tanatorio de la M30 de Madrid, donde el ex guardia civil acudió para despedir a Mila Ximénez.

Allí estaban la plana mayor del programa del corazón que le ha dado la espalda tras la docuserie. Entre otros, Carlota Corredera, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano, Paz Padilla, Belén Rodríguez o los directores David Valldeperas y Raúl Prieto.

Un reencuentro cara a cara que, según informa Semana, fue algo "tenso". Sin embargo, el excolaborador se sentiría algo reconfortado al ver cómo, cuando llegó al lugar, los curiosos que allí estaban rompieron a aplaudirle, cosa que él agradeció con un gesto con la mano.

"Para mí, Mila ha sido una persona muy importante", dijo después a los medios allí congregados. Palabras que llegaron tras haberse despedido de la periodista, amiga de él y con la que coincidió en el último GH VIP emitido, en las redes sociales. "Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida", escribió el malagueño junto a una foto de ambos en el reality de Mediaset.