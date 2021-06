Doble comparecencia, menores, género no binario... La Ley Trans llega al Consejo de Ministros tras algunos cambios

Han sido meses de reuniones, posturas enfrentadas, acercamientos, bloqueos, negociaciones, declaraciones cruzadas... Meses de tensiones entre los socios de Gobierno con la Vicepresidencia Primera en un lado del tablero y el Ministerio de Igualdad en el opuesto. Hubo momentos en los que parecía que el acuerdo no sería posible pero finalmente el anteproyecto de la Ley Trans llegará este martes al Consejo de Ministros. La propuesta recogerá la autodeterminación de género que rechazaba Carmen Calvo, aunque se han producido algunos cambios respecto al borrador inicial del departamento de Irene Montero.

sintonía - MARZO 2017. El PSOE, en la oposición, presenta una proposición de ley para que el cambio de sexo en el Registro Civil no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no quede condicionado a haberse sometido a cirugía, terapia o tratamiento. El texto aboga por que a este derecho puedan acogerse los menores.

- FEBRERO 2019. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad una ponencia en consonancia con la propuesta socialista.

- DICIEMBRE 2019. PSOE Y Unidas Podemos presentan su acuerdo para un Gobierno de coalición. En él se comprometen a aprobar una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI y una Ley Trans "que trabaje de forma efectiva para erradicar "todas las formas de discriminación en todos los ámbitos".



Desde el ministerio muestran su satisfacción por haber conseguido desatascar las negociaciones y garantizar "lo más importante y urgente" y hablan de un documento "histórico" que dejará de tratar a las personas trans como enfermas. Reconocen que algunos aspectos han quedado fuera y admiten que les hubiera gustado que otros contasen con mayor concreción pero agregan que hay "mucho margen y tiempo para mejorar el texto" hasta su aprobación definitiva. Tras su salida del Consejo de Ministros y hasta su llegada al Congreso, comienza un proceso que durará meses a lo largo del cual se pueden introducir aportaciones. Incluso durante su debate en el Parlamento pueden incluirse enmiendas.

Dos leyes en una

La Ley Trans y la Ley LGTBI quedan fusionadas en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Igualdad había elaborado dos textos independientes pero muy ligados, de forma que caminaban en paralelo y su intención siempre fue presentarlos ante el Consejo de Ministros el mismo día. Finalmente aceptó unificarlos, como quería Vicepresidencia, ante el llamamiento de los colectivos para acercar posturas.

desencuentros - JUNIO 2020. Un argumentario del PSOE considera que la autodeterminación de género "desdibuja a las mujeres y pone en riesgo los logros del movimiento feminista" y advierte de los "riesgos prácticos" de que baste con que un hombre exprese "que se siente mujer".

- ENERO 2021. Calvo y Montero tratan de rebajar la tensión y acuerdan iniciar la tramitación de las leyes -Trans y LGTBI- en la primera quincena de febrero.

- FEBRERO 2021. Se conoce el borrador que prepara Igualdad y Calvo se posiciona contra la libre determinación de género en reiteradas ocasiones. Afirma además que el proyecto no estaba suficientemente "maduro" y sugiere problemas de "constitucionalidad". Desde Igualdad y UP recriminan al PSOE que bloquee su llegada al Consejo de Ministros y acusan a sus socios de Gobierno de "incoherencia".

- ABRIL 2021. Con el objetivo de desbloquear la negociación, colectivos LGTBI piden a ambas partes que cedan. Igualdad se aviene a unificar las dos normas en una -otro de los reclamos de los socialistas- pero desde Vicepresidencia siguen descartando la autodeterminación.

- MAYO 2021. La abstención del PSOE y el 'no' de PP y Vox impiden que salga adelante una proposición de ley de ERC y otros grupos que coincide ampliamente con el borrador de Igualdad. Para aprobar la ley, Calvo exige que las personas trans tengan que aportar "pruebas" de su género y alarga el bloqueo.



Autodeterminación de género

La nueva ley contempla la autodeterminación aunque de forma literal habla en todo momento de cambio registral de sexo, y no de género, como pedían los socialistas. No obstante, elimina el requisito de que la persona disponga de un informe médico o psicológico clínico que acredite "disforia de género" y la obligación de hormonarse durante dos años cuando quiera realizar un cambio de sexo en el Registro Civil. Bastará con que lo solicite por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Si se añade, frente al primer borrador, que deberá ratificar esa decisión en un plazo máximo de tres meses. Un sistema de doble comparecencia que, según Igualdad, ha servido para que no haya tutelaje. Calvo remarcaba este sábado que esa decisión solo se podrá "revertir una vez con un procedimiento judicial".

El procedimiento para detectar una posible irregularidad será el mismo que el que se utiliza en cualquier otra actuación. Después de la comparecencia de la persona trans, el funcionario emitirá un informe y podrá paralizar el tramite, como ocurre en el resto de casos, si considera que se comete fraude o es dudoso, algo que deberá demostrar para suspenderlo definitivamente. Tal y como exigía Igualdad, no se determina un procedimiento especial para la revisión de estas solicitudes.

Menores

acuerdo - JUNIO 2021. Tras haberse retomado las negociaciones, en esta ocasión entre Igualdad y Justicia y sin la presencia directa de Vicepresidencia, ambos ministerios consiguen acordar que las personas trans puedan cambiar su sexo en el DNI sin testigos ni pruebas. Finalmente, la ley llegará al Consejo de Ministros en la semana del Orgullo LGTBI.

El cambio registral del sexo podrá ser solicitado por cualquier persona mayor de 16 años. Pero mientras en un primer momento se contempló la posibilidad de poder hacer esa modificación desde los 12 -si bien los menores a partir de esa edad y hasta los 16 necesitarían el consentimiento de sus tutores legales-, ahora esa franja se sube a los 14.

Quienes tengan entre 12 y 14 años tendrán que acudir a un juzgado. Y de ahí para abajo solo se podrá proceder al cambio de nombre, según ha matizado la vicepresidenta, bajo el argumento de que así se "protege particularmente a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir". Queda establecido de esta forma un límite de edad que no figuraba en el proyecto que se conoció en febrero, donde se establecía que hasta los 12 años tendrían que ser los padres quienes pidieran el cambio con "conformidad expresa" del chaval.

Género no binario

Igualdad lamenta que el PSOE no haya aceptado la inclusión de una tercera casilla para el género no binario. Incluso desaparece de la norma la disposición adicional segunda, la cual establecía que "el Gobierno remitiría en el plazo de un año a las Cortes Generales un informe sobre las eventuales modificaciones normativas a emprender derivadas, en su caso, del reconocimiento del género no binario".

Filiación

Se reconoce el derecho de filiación de los bebés nacidos en el seno de parejas formadas por mujeres, a quienes hasta ahora se les exige que estén casadas. Actualmente, la Ley de Reproducción Humana Asistida establece en su artículo 7.3 que las lesbianas tienen la obligación de contraer matrimonio para que ambas puedan constar legalmente como madres. Este punto causó fricciones en el último momento de las negociaciones con Justicia pero ha logrado mantenerse respecto a la propuesta inicial.

Reacciones

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Trans) han celebrado el desbloqueo de la ley y han asegurado que garantizar legalmente el reconocimiento sin tutelas de la identidad de las personas trans es "el primer paso para alcanzar la igualdad social, real y efectiva" de este colectivo.

"Por lo que sabemos es un texto que prohíbe las supuestas terapias de conversión; refuerza la educación en diversidad afectiva-sexual de género y familiar y establece protocolos contra el acoso por LGTBIfobia. Además, incluye medidas de acción positiva para la inclusión de las personas trans en el ámbito laboral", ha relatado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil.

Estos colectivos esperan sin embargo que el proyecto "pueda enriquecerse en el trámite parlamentario hasta su aprobación real" porque opinan que "hay mucho margen de mejora". En este sentido abogan por que se rebaje a los 12 años la edad de acceso al cambio de género en el registro.

Mucho más críticas se han mostrado otras organizaciones. La Federación Plataforma Trans, Euforia y Familias Trans-Aliadas por ejemplo han recibido el borrador "con indignación". "La petición de más de 80 colectivos LGTBI de no invitar al PSOE al Orgullo por el veto de este a la tramitación de la Ley Trans en el Congreso y seguir bloqueando la misma en el Gobierno ha hecho precipitarse al PSOE queriendo imponer un texto de ley que no deja contento a nadie", manifiestan.

Estas asociaciones reclamaban una legislación individual y consideran que el Ejecutivo está "incumpliendo" su acuerdo al unificar la Ley Trans con la Ley LGTBI. Creen igualmente que se ha "dejado en el limbo a las personas trans" y a los menores, al "excluir" a los que no tengan 14 años de la posibilidad de realizar el cambio registral, así como al colectivo de no binarios. La tramitación arranca ahora. Habrá que esperar para conocer el resultado final.