Construir castillos en la arena es el primer gran proyecto de un niño y con este pack de Amazon lo hará a lo grande

El cubo, la pala y el rastrillo son los tres pilares de la infancia veraniega de un niño o una niña. Los padres nunca olvidan el primer juego de cubo y pala de su hijo, con el que pudieron construir castillos y palacios que no tenían nada que envidiar al Taj Mahal o, al menos, así lo veían sus pequeños. Hay cubos de todas los tamaños y colores y una cosa está muy clara: no se puede pisar la playa por primera vez sin ir equipado con un pack de cubo y pala.

Pero, aunque la pala, el cubo y el rastrillo son los pilares de estos packs, la verdad es que se puede completar el juego con muchas otras piezas. Por ejemplo, los moldes de murallas para poder levantar la fortificación de un castillo. O, incluso, una regadera, porque… ¿Qué hacer cuando la arena se está secando y no sirve para construir? Lo que está claro es que no es cómodo levantarse cada poco tiempo a coger agua en el mar con el cubo, habrá que tener provisiones y transporte, ¡como un buen constructor!

En Amazon es posible encontrar todo lo necesario para este verano de playa, para no ir con las manos vacías al mar y poder convertirse en un gran constructor con arena. Todos hemos sido pequeños y sabemos que la playa no es lo mismo sin el juego del cubo y la pala. Por eso, no puedes desaprovechar una de las ofertas de la plataforma del líder del comercio online, que incluye 20 piezas de juguetes de playa por solo 20 euros. En este pack de Amazon hay, claro, un cubo y un rastrillo. Pero, además, hay moldes para murallas y torreones de todos los tamaños, una regadera para mojar el material de construcción y hasta un cambión para transportarlo. Este pack también incluye moldes de animales marinos para adentrarse en la fauna marina e, incluso, ¡una catapulta!

El pack incluye una catapulta y un camión de transporte para el principal material de construcción: la arena. Amazon

20 piezas por 20 euros

Estas 20 piezas de juegos de playa promueven las habilidades cognitivas e imaginativas del niño. Además, los padres pueden estar tranquilos, ya que las piezas son seguras y resistentes al desgaste y perfectas para divertirse con seguridad, ya que no hay piezas de tamaño pequeño que los niños puedan tragarse.

