Sanidad recuerda que la mascarilla es obligatoria si no se cumplen requisitos en el exterior, pero no desvela si multará

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios exteriores a partir de este sábado, después de que el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves apruebe la ley que regule la nueva normativa, que obligará a llevar una a mano para el caso de que no se pueda mantener 1,5 metros de distancia de seguridad con no convivientes o sea necesario su uso.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que la nueva medida elimina la obligatoriedad del cubrebocas en exteriores siempre que haya una distancia de al menos 1,5 metros entre personas no convivientes y se mantendrá su uso en espacios cerrados (públicos y abiertos al público) y en medios de transporte.

Así, habrá que llevar una mascarilla consigo, aunque la ministra no ha especificado si se multará o no por no llevarla encima, y emplaza a la redacción de la ley aprobada por el Consejo de Ministros este jueves para conocer los detalles de una posible sanción.

¿Cuándo se podrá quitar la mascarilla?

La mascarilla dejará de ser obligatoria en residencias y espacios institucionalizados donde el 80 por ciento de la población esté vacunada, pero sí será obligada para los trabajadores de esos centros y las visitas; y lo mismo ocurrirá en servicios esenciales, como un parque de bomberos.

En rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud, Darias ha relatado el contenido del real decreto que aprueba este jueves el Consejo de Ministros y que establece que la mascarilla no será obligatoria en exteriores "siempre y cuando se respete una distancia de seguridad de 1,5 metros" pero sí será de uso obligado si hay aglomeraciones de personas, que impiden mantener la distancia de seguridad.

¿Cuándo será obligatoria?

Seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados públicos (como una biblioteca) o espacios cerrados de uso público, como una farmacia o un supermercado y en los transportes públicos tanto en avión, autobús o metro.

No será obligatorio para los pasajeros de barco y buque en su camarote y tampoco cuando estén en cubierta y se pueda mantener la distancia de metro y medio.

Y será obligatorio en los eventos multitudinarios como un concierto, pero si ese evento es sentado y se respeta el metro y medio de distancia, no será obligatorio.

Flexibización gradual

Darias ha subrayado que se trata de una medida de "flexibilización, gradual y prudente" y ha recordado que solo se ha anulado la posibilidad de llevar mascarillas en lugares de bajo riesgo de transmisión.