Garamendi rompe a llorar tras recibir el apoyo de los empresarios por las críticas a sus declaraciones sobre los indultos

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, no ha podido este miércoles contener la emoción durante la inauguración de la Asamblea General de 2021. Los empresarios le han recibido con aplausos a su entrada en la reunión, mostrando así su apoyo a Garamendi después de las críticas recibidas por sus declaraciones sobre los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés.

🔴 Antonio Garamendi rompe a llorar durante la Asamblea General de la CEOE al recibir el apoyo de sus compañeros tras las duras críticas de los últimos días #IndultosARV ▶ https://t.co/v0BsLa7qg5 pic.twitter.com/1vTiLhcX0Y — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) June 23, 2021

"Me parece una injusticia. Todos los que me conocéis sabéis que siempre he hablado del Estado de Derecho, del Imperio de la Ley, la Unidad de España, la Monarquía Parlamentaria... Se está utilizando lo que he dicho en una entrevista, se ha cogido el rábano por las hojas, se ha cogido una parte de la entrevista que además no es literal. Da igual lo que haya dicho durante días y no vale para nada toda una vida", ha asegurado el presidente de la patronal después de romper a llorar por la emoción del momento.

Antonio Garamendi aseguró en una entrevista el pasado 17 de junio que "si ésto (la concesión de los indultos) acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea", aunque posteriormente ha reculado y que dentro de la CEOE no se ha tratado este tema, que es "político" y ha añadido que en la organización "hay distintas opiniones que están saliendo".

Garamendi ha afirmado que él nunca ha dicho que esté de acuerdo con los indultos y ha recordado que en la CEOE están con la Constitución y quieren que "todo funcione bajo el imperio de la ley y a través del estado de derecho".

Además ha precisado que en cada una de las organizaciones que integran la patronal "puede haber distintas sensibilidades" y ha añadido que tiene muy claro que la CEOE defiende la unidad de España y que el "problema de Cataluña lo tienen que resolver todos los españoles y es parte de la soberanía del pueblo españoles".