PP y Ciudadanos confirman que recurrirán en los tribunales los indultos a los presos del procès

Tanto el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, como la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas han confirmado esta mañana que presentarán sendos recursos en los tribunales contra los indultos que el Gobierno piensa aprobar en el Consejo de Ministros de este martes.

En declaraciones frente al Parlament, Arrimadas ha señalado que "una cosa es una decisión discrecional" de un Gobierno y otra "una decisión arbitraria" y "con la única utilidad de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alargue su estancia en Moncloa". Por eso, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que presentará un recurso ante Tribunal Supremo contra los indultos.

El recurso se justificaría, ha explicado la Arrimadas porque "las personas no solo no se arrepienten sino que han anunciado pública y repetidamente que lo volverán a hacer". De hecho, ha añadido la líder de Ciudadanos, los indultos no se concederían si el PSOE tuviera mayoría absoluta, "No hay verdadero convencimiento de Sánchez de que esto ayudará. Hay un interés personal de alguien que no tiene escrúpulos".

Casado pedirá recurrir como "parte afectada"

El Presidente del Partido popular también quiere presentar un recurso contra los indultos ante el supremo, pero quiere hacerlo como parte afectada después de que se conciese que miembros de los CDR habrían investigado a líderes políticos, entre ellos el propio Casado, para un posible atentado en su contra, según ha declarado en Onda Cero.

"Creo que en este caso podemos decir que si los CDR son la continuación del 1 de octubre, si son aquellos a los que el señor Torra les decía 'seguir apretando', y son aquellos que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, al que apodaban Galdalf, podemos decir que somos parte perjudicada", ha manifestado Casado.

Además, el presidente de los populares ha recordado que al presidente de su partido en Cataluña, en esos "días de algaradas" en la calle, le "reventaron el coche en su propio domicilio y le pintaron todo el garaje". Eso sí, ha admitido que el PP no es el "más perjudicado" porque la sociedad catalana también lo fue, con "miles y miles de comerciantes de catalanes pacíficos que vieron" que los condenados por el procés que van a ser indultados "alentaron la violencia"

Vox prepara un querella contra el Consejo de Ministros

Por su parte, Vox, que va a la vez a la contra del Gobierno y del Partido Popular ha recordado a Pablo Casado que el PP no puede recurrir a los indultos porque el partido nunca se personó como acusación.

Ha sido Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid la que ha dejado clara la postura del partido en TVE "Me alegro mucho hoy de que el PP intente hacer discurso en contra de los indultos. Bienvenido sea; pero no se puede recurrir los indultos porque no está personado como acusación y nunca lo estuvieron y el PP, incluso, criticó las cargas policiales que hubo en Cataluña", ha sostenido.

Monasterio considera que Vox es "el único que puede estar personado contra los indultos" porque, ha asegurado, fueron "los únicos" que presentaron la querella y llevaron a los separatistas "al banquillo". Por ello han anunciado también que recurrirán ante el Supremo

Además, esta misma mañana Vox ha anunciado a través de su cuenta de twitter que ya está trabajando en la presentación de una querella contra el Consejo de Ministros por la concesión de los indultos a los presos del procés