La solidaridad vecinal permite volver a trabajar a Jimmy, el hombre al que unos vándalos quemaron su puesto en la calle

Jimmy es un vendedor ambulante muy conocido en la ciudad y lleva veinticinco años trabajando en el barrio sevillano de Los Remedios. Pero el 21 de marzo, un desafortunado incidente acabó con su medio de subsistencia: un grupo de vándalos le quemaron su puesto con toda la mercancía.

Sin embargo, la solidaridad de la capital andaluza comenzó a mostrar su mejor rostro y, tan solo tres días después, gracias a las donaciones de vecinos y agentes de la Policía Nacional, el vendedor ambulante de nacionalidad española y de origen africano, consiguió recaudar el dinero suficiente para volver a empezar su negocio.

En su regreso a la esquina en la que lleva ya 25 años, Jimmy ha visto interrumpida su labor a lo largo del día entre felicitaciones, abrazos y 'enhorabuenas'. "Es un chico muy agradable y lleva aquí muchísimos años", dice una de las vecinas del barrio, a lo que otra residente añade: "es el más bueno de todo Los Remedios".

Ahora, tras unas semanas de parón y con unos 10.000 euros recaudados, Jimmy reconoce que no tiene palabras "para darle las gracias a todo el mundo", según sus propias palabras, por la ola de solidaridad que le ha ayudado a volver a su trabajo. "Ya todo el mundo está volviendo a comprar otra vez", agradece.

Cuando tuvieron lugar los hechos, Jimmy dijo que no creía que hubiese sido un acto racista porque ya, según añadió, se había quemado mobiliario urbano en la zona en lo que calificó como un acto vandálico. De hecho, insistió en que "en España no existe racismo". "España es el mejor país del mundo; en Andalucía y Sevilla no hay racismo. Tengo cuatro hijos criados aquí y nunca han sentido el racismo en Sevilla", subrayó.