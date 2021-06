Vara afirma que él "probablemente" dimitiría se fuese Susana Díaz aunque "es una decisión que tiene que tomar ella"

En este punto, ha considerado también que Susana Díaz "no debería alargarse mucho en el tiempo" en su decisión. "Lo que sí creo es que no debería alargarse mucho en el tiempo", ha defendido tras reconocer que Juan Espadas "ha ganado" las primarias del PSOE en Andalucía y que, a partir de ahí, la de su futuro al frente de dicho partido "es una decisión que tiene que tomar ella" (Susana Díaz)".

Con ello, preguntado sobre la trascendencia orgánica de la derrota de Susana Díaz en favor de Juan Espadas y si cree que la primera debe dimitir al frente de la formación en dicha comunidad o ha de ser cesada, Vara ha indicado que ve "con absoluta normalidad lo que ha ocurrido", ya que se han celebrado unas primarias "porque se pensaba que podía haber un adelanto de elecciones en Andalucía y ha habido unas primarias para elegir el candidato y el compañero Juan ha ganado esas primarias".

"Si me preguntan en mi caso qué haría pues probablemente me iría. Pero también es verdad que en el año 2011 cuando aquí (en Extremadura) perdimos las elecciones yo pedí la posibilidad de poder continuar porque creía que me quedaban cosas por aportar y por hacer y luego vinieron nuevas victorias electorales, incluso mayorías absolutas", ha declarado Vara, quien ha añadido que en consecuencia "el tiempo al final te dice si acertaste o te equivocaste". "Lo que sí creo es que no debería alargarse mucho en el tiempo", ha añadido sobre Susana Díaz.