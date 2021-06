La Constitución, el rey y los indultos del Gobierno de Sánchez: ¿está Felipe VI obligado a firmarlos?

El tema de los posibles indultos a los líderes independentistas condenados involucra al rey Felipe VI en tanto en cuanto es el monarca quien tiene que firmarlos. Y sí: está obligado a hacerlo, porque la decisión última en este sentido -si los concede o no- es del Gobierno. Según el artículo 62 de la Constitución, el rey "ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". Esto quiere decir que no puede pronunciarse sobre el contenido de los mismos ni es responsable de ellos.

Esta cuestión entra en el debate después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se preguntase si Felipe VI va a "firmar esos indultos" y si el Gobierno va a hacer al rey "cómplice" de su maniobra con el independentismo. No obstante, el equipo de Ayuso explicó este lunes que la pregunta era retórica y pretendía cuestionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no al monarca.

Por otro lado, el líder del PP, Pablo Casado, también se refirió a este asunto. Sostuvo que solo Sánchez es responsable de los indultos a los condenados del procés, mientras el rey ejerce "de forma impecable" su labor como jefe de Estado en una monarquía parlamentaria.

"Nadie salvo quiénes los promueven y los aplauden (los indultos) son responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos en este acto que no clausura sino que inicia un nuevo proceso de mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía", expresó Casado.

Mientras tanto, en España, el Ejecutivo ya trabaja en conceder el indulto a los independentistas condenados por el procés, y ha ido allanando el terreno en las últimas semanas a pesar del pronunciamiento del Tribunal Supremo, contrario a la medida por entender que no se dan las condiciones de "justicia, equidad y arrepentimiento", mientras que Sánchez considera que es una manera de "dejar atrás el desgarro" que según él se produjo con el referéndum ilegal del 1-O. Así, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, aseguró este lunes que la medida podría estar lista "para agosto".