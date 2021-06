Un helicóptero de la Ertzaintza consiguió a primera hora de la tarde del domingo rescatar a un montañero de 36 años junto a su hijo tras desorientarse y quedar enriscados en un macizo rocoso de la zona del Gorbea.

Gracias a su experiencia en montaña el padre pudo indicar a los agentes su posición. Lo que permitió su localización en muy poco tiempo.

Una rescatadora descendió al lugar con una grúa a por el niño pequeño. Otro se encargó de elevar al padre y todo quedó así en un susto.

En Huesca se han llevado a cabo otros cuatro rescates este fin de semana. Según la guardia civil se ha producido un incremento en las intervenciones de este tipo.

Algunos no planifican correctamente la salida a la montaña, no prestan atención a la meteorología, y otros no van bien preparados.

Dos jóvenes de 21 años se quedaron atrapados en el Pico Abadía. Ellos sí iban equipados pero en el descenso las cuerdas se quedaron enganchadas y no pudieron seguir. Además con el retraso les sorprendió la tormenta y la nieve impedía que el helicóptero se acercara a por ellos. Los especialistas tuvieron que acceder escalando por una zona de alto riesgo. Tardaron 6 largas horas en poner a salvo a los dos escaladores.