Una colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' asegura que Sandra Pica tiene una nueva ilusión y no es Julen

La relación de Sandra Pica y Tom Brusse ha llegado a su punto y final, la exconcursante de la Isla de las tentaciones viajó hace unas semanas hasta Honduras para terminar con su pareja y empezar una nueva vida en España. La exnovia del francés confesó hace ya unos días que tenía una nueva ilusión y que el brillo de sus ojos se debía a Julen, extronista de Mujeres y hombres y viceversa, con el que estaría empezando una relación.

No obstante, ambos han explicado en más de una ocasión que son personas solteras y que tan solo se estaban conociendo. Tal vez, por ello, Sandra no cierra puertas y es que parece que Julen no es el único chico que le hace compañía mientras su expareja sigue en Supervivientes. Este viernes, Sandra Aladro, colaboradora de El programa de Ana Rosa ha soltado la bomba y ha asegurado que Pica está conociendo a una nueva persona.

La colaboradora ha asegurado que Sandra Pica se encuentra en estos momentos "muy bien acompañada" pero no por Julen. "Está en la playa con amigas", ha añadido Joaquín Prat entre risas. El resto de sus compañeros se han quedo muy sorprendido ante las insinuaciones que la tertuliana estaba haciendo y ella ha explicado que no iba a contar mucho más, pero que se sabía que el extronista no era su única ilusión.

"Sandra no pierde el tiempo", ha añadido Aladro. Algunos de los colaboradores se han preguntado qué pensará Julen de toda esta historia, pero la tertuliana ha aclarado que no tienen ninguna relación y que ambos dejaron claro que solo se estaban conociendo. Ana Rosa y Bibiana Fernández han apuntado a que tal vez el joven no sabe nada y sea "otro tonto como Tom Brusse".