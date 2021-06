Sandra Pica, en 'Viernes Deluxe': "Tom Brusse decía que Julen era un niñato, no le preocupaba"

Este viernes, Telecinco emitió el Deluxe en su prime time. Tras una entrevista a Alexia Rivas a la que le siguió una tertulia sobre Rocío Carrasco, el programa pasó a repasar la última hora de Supervivientes 2021. Para ello, se incorporaron Rafa Mora, Maestro Joao y Sandra Pica.

Esta contó que está conociendo a Julen, pero sin eufemismos como hasta ahora: aseguró que "su jacuzzi está muy caliente" y dejó claro que, cuando Tom Brusse regrese de Honduras, se encontraría con que ella estaba conociendo a otro chico. Esto podría impactar sobremanera al francés.

Y es que, además de que la visita de Pica a Supervivientes le dejó con la sensación de que ambos retomarían su relación cuando él fuera expulsado del reality, Brusse ya habría hablado de Julen con Sandra Pica, y lo hizo sin tenerle en cuenta como un problema potencial.

"Hablamos de él durante mis días en Supervivientes, porque Carlos Sobera me preguntó sobre Julen cuando estaba Tom delante. Y este dijo que no le preocupaba lo más mínimo, porque consideraba a Julen 'un niñato' y no consideraba la posibilidad de que me pudiera gustar", contó.

Los gestos de la catalana, que no paraba de reír y exteriorizar su felicidad, dejaron claro que ya había pasado página completamente de su relación con Tom Brusse, un vínculo que comenzó en La isla de las tentaciones 2 el verano pasado.

Aunque dejó claro que no tenía ningún problema como el francés como conviviente, sí dio a entender que en la intimidad prefería a Julen, y confesó sentir algo de incertidumbre respecto a su nuevo affair en lo que respecta al futuro, pues ella tenía pensado volver a vivir en Barcelona, mientras que Julen se mantendría en Madrid.