Julen cuenta en 'El programa de Ana Rosa' cómo fue su primer beso con Sandra Pica: "El jacuzzi ya lo ha probado"

Sandra Pica parece que ya se ha olvidado de Tom Brusse, con el francés a miles de kilómetros, la joven ha empezado una nueva historia con Julen. Ella y el extronista aseguraron la semana pasada en el plató de Supervivientes que no han habían hecho nada mientras Sandra estaba con Tom y que ahora que ella estaba soltera empezarían a conocerse.

El programa de Ana Rosa ha enviado a una de sus reporteras al apartamento de Julen para saber cómo va la relación de los dos jóvenes y parece que todo va viento en popa. Hace unas semanas se habló del "famoso jacuzzi de Julen" con el que se especuló si él y Sandra Pica habían mantenido relaciones mientras esta estaba con el concursante de Supervivientes, pero ambos lo desmintieron. Ahora, Marta Riesco ha querido saber si la exconcursante la Isla de las tenciones ya ha podido probar algo más que las aguas cristalinas de Honduras.

"Sí, el jacuzzi ya lo ha probado, pero lo probó con una amiga suya, yo ahí no entré", ha comentado Julen. El extronista ha contado que celebró una barbacoa con varios amigos y que las dos chicas decidieron bañarse para soportar el calor. Sobre su relación con Sandra, el joven ha contado que ya ha habido beso y que el primer contacto se produjo en su cama a oscuras.

No obstante, Julen ha querido recalcar que no ha ocurrido nada entre él y Sandra hasta después de su encuentro en el debate. Al parecer, el primer beso se produjo después de que los dos salieran del plató de Telecinco, Julen invitó a su amiga a tomar algo a la terraza de su casa y surgió la magia. "Dormimos juntos, pero no hicimos nada", ha añadido el ex de Violeta Mangriñán.

Parece que la relación se va forjando poco a poco y que ninguno de los dos quiere ponerle un nombre a esta amistad tan especial. "Yo no tengo novia. Sandra sigue siendo alguien que estoy conociendo, estoy a gusto con ella cuando quedamos, hablamos de todo, pero no estamos juntos", ha aclarado el entrevistado.

Julen ha querido enviarle un mensaje a su amiga a través de El programa de Ana Rosa, "Sandra, estoy encantado de haberte conocido, sabes que aquí tienes tu casa y aquí te esperamos siempre", ha comentado algo avergonzado mirando a cámara. "Qué poco romántico, Julen, si ha roto prácticamente una relación por ti", ha anotado la reportera entre risas. "No, no. Esa relación se ha acabado porque se tenía que acabar, porque ya tenían muchas cosas entre ellos", ha sentenciado el joven.