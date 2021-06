Cvirus.- Oltra insta a redistribuir les dosis entre autonomies en funció de la vacunació "real i no de la potencial"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, on ha argumentat que a la Comunitat molta gent té segona residència i que la sanitat valenciana és "universal", per la qual cosa estan "encantats de rebre'ls amb els braços oberts i les xeringues preparades".

En aquest sentit, ha incidit que s'ha demanat al Ministeri en diferents fòrums que atenga aquesta petició, i ha posat com a exemple: "Si ara resulta que Pepe Pérez està empadronat a Madrid però té una residència a Gandia, està vivint allí i se li vacuna a Gandia, la qual cosa no té sentit és que la seua vacuna vaja a Madrid i no a la Comunitat Valenciana, que és on s'ha vacunat".

"Estem dient que les vacunes deuen dirigir-se a la comunitat que està efectivament vacunant", ha manifestat. "No té sentit que una comunitat estiga acumulant vacunes i ací no puguem posar", ha agregat.

AGLOMERACIONS

D'altra banda, respecte a les aglomeracions en el primer cap de setmana sense toc de queda, ha assenyalat que han de ser "impossibles". "No ha d'haver-hi, cal mantindre totes les normes que les autoritats sanitàries tenen establides en aquest temps de pandèmia", ha agregat.