Tras el final de la serie documental de Rocío Carrasco, muchos son los que han hecho examen de conciencia y están reflexionando, ya sea sobre las supuestas mentiras que se han contado de ella y de su vida o sobre violencia de género en general. Sin embargo, hay otras personas que tienen una opinión diferente y, hayan visto su docu-serie o no, aseguran que no la creen.

Es el caso de Aran Aznar que, como víctima de malos tratos, fue preguntada en un evento por Europa Press acerca de este tema. La sobrina de José María Aznar aseguró que no había visto el documental, pero sabía algunas cosas, pues su "abogado es el abogado de Antonio David Flores".

Sin embargo, se aventuró a dar su opinión: "Yo soy una mujer maltratada. No me ha hecho falta altavoz, tengo juicios, denuncias, órdenes de alejamiento. Y tengo heridas y pruebas. Yo soy víctima de malos tratos y de eso se sale. Yo lo de Rociíto no lo he escuchado, pero cuando los jueces no le dan la razón y niegan todo y no la apoyan en nada, lo siento, pero lo dudo".

"No sé su historia realmente ni he hablado con ella. Yo sé lo que es una mujer maltratada y no saldría a cámara riéndome, y menos después de tantos años. Y si un juez no ha dicho nada, no soy nadie para juzgar, pero yo no me la creo", añadió.

"En este país te cuidan para que no llegues a morir a manos de tu maltratador. Mujeres maltratadas, por favor, salid de ahí que se puede", reclamó después. "Las mujeres maltratadas no tenemos que morir en manos de nuestro maltratador. Se puede salir, da miedo denunciar, pero la Policía y los servicios sociales te protegen".

Aran Aznar, que fue maltratada por dos parejas diferentes, explicó que, en su momento, su testimonio no se quiso escuchar: "Se lo conté a mi representante y lo llevó a la televisión y le dijeron que era un tema escabroso para contar".

"Yo soy víctima la primera vez, pero la segunda, la tercera o la cuarta lo elijo yo. Y si muero lo elijo yo. Así que a la primera hay que pararlo, sin miedo, que te protege todo el mundo", sentenció.

De nuevo, retomó el testimonio de Rocío Carrasco: "Lo que leo en redes, lo que me han contado, los pocos vídeos que he visto, no me parece que su historia sea de maltrato. Sobre todo cuando los jueces no lo dicen, porque enseguida cogen al maltratador y lo meten en la cárcel, porque yo lo he vivido".

"Si los jueces dicen que no, yo lo siento. Yo no soy quién para creérmela o para no creérmela, pero yo no creo que sea una mujer maltratada. Y menos sacándolo en la tele a venderlo por dos millones de euros [cantidad ya desmentida] cuando ni sus hijos le hablan", dijo. "Yo estoy a favor de Antonio David, lo siento. Soy una mujer maltratada, pero si un juez no mete a esa persona en la cárcel directamente y rechaza todas las pruebas, hay algo que no cuadra".

"Me matará Carlota Corredera, me matará Jorge Javier Vázquez, pero lo siento. Es lo que hay. En el mundo hay libertad de expresión. Y ánimo para esos niños, de verdad", concluyó.