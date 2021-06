Carmen Lomana carga contra Carlota Corredera y la compara con la Inquisición por no admitir opiniones diferentes

Las declaraciones vertidas por Rocío Carrasco en su docuserie han levantado ampollas y han dividido a algunas de las celebrities de nuestro país. Carmen Lomana se ha posicionado como líder de opinión y siempre que se le consulta sobre la actualidad tiene algo que decir. Pese a que, por lo general, su opinión no coincide con la de la mayoría de ciudadanos, no tiene ningún problema en posicionarse y exponer las críticas que cree convenientes.

Así lo ha vuelto a hacer al ser preguntada por la repercusión mediática que ha tenido la docuserie de la hija de Rocío Jurado, que ha denunciado supuestos malos tratos de Antonio David Flores. Circunstancias que han hecho que gran parte de la ciudadanía defienda a Carrasco y se posicione en contra del exguardia civil.

Sin embargo, si alguien ha salido mal parada en las declaraciones de Lomana esa ha sido Carlota Corredera, señalada por la audiencia por su imparcialidad y por su incapacidad de escuchar opiniones diferentes a lo que ella da por sentado. Con la presentadora no hay opción a debate y esto ha sido precisamente lo que más ha criticado la empresaria que, incluso, ha tachado a Corredera de "una iluminada por Dios".

Carmen Lomana dice tener información de primera mano sobre las confesiones de Rocío Carrasco y es que, al parecer, le ha preguntado directamente a Jorge Javier Vázquez sobre el contenido de la segunda temporada de la docuserie. Lomana defiende a la familia Mohedano y está segura de que lo que Carrasco contará sobre ellos traerá polémica y, de paso, una batalla judicial, pues cree que serán varios los que emprendan acciones legales contra Rociíto.

Con respecto a Carlota Corredera, Lomana la equipara con la Inquisición o con Torquemada y critica su imparcialidad a la hora de conducir un programa tan delicado. Además, la empresaria le ha pedido que no luche en su nombre por sus derechos como mujer: "No se le puede tomar el pelo a las mujeres maltratadas de verdad desde un plató y desde un espectáculo que no es nada más y nada menos que un negocio", sentencia Carmen.