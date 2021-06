Ylenia Padilla responde a Irene Montero por criticar las ovaciones a Plácido Domingo: "Sois un cuadro, marionetas"

Ylenia Padilla, excolaboradora de Sálvame, ha criticado las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre las ovaciones que Plácido Domingo recibió el pasado martes por su concierto en el madrileño Auditorio Nacional. El tenor regresaba a los escenarios españoles tras un paréntesis de dos años a raíz de las acusaciones de presuntos abusos a varias compañeras de profesión.

Al grito de "eres el más grande", cerca de 1.620 personas celebraron la última actuación de Plácido Domingo, quien ya ha anunciado que piensa retomar su agenda de conciertos por España. Importantes actuaciones suyas en la capital previstas para 2020 fueron canceladas a raíz de un reportaje publicado en EE UU sobre supuestos abusos sexuales.

"Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", afirmó al respecto a través de un comunicado, unas palabras que se entendieron como una asunción de los hechos, y por las que rostros como Irene Montero no han visto bien la reciente lluvia de elogios.

"¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos", ha avanzado la política a través de un tuit.

"Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas", rezan las últimas líneas de su reflexión, que a lo largo del día ha provocado reacciones dispares entre las que se encuentra la de Ylenia Padilla, quien no ha tardado en convertirse en trending topic en la red social.

La exconcursante de GH VIP, quien en más de una ocasión se ha declarado "feminista", no ha querido apoyar la reflexión de Montero. "¿Por qué no apoyas públicamente a una mujer que fue violada en un programa en directo y sí llamas a la cadena que está en juicio con ella a cambio de publicidad electoral? Sois un cuadro todas. Marionetas", ha escrito como respuesta al anterior tuit.

La benidormense, que este año dejó su trabajo en Telecinco, ha aunado en su respuesta dos polémicas: la protagonizada por Carlota Prado, que sufrió una supuesta violación durante su estancia en Gran Hermano; y la que Rocío Carrasco provocó recientemente por su testimonio de violencia machista en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La militante de Unidas Podemos entró en directo en Sálvame para condenar la violencia de género, así como también intervino por vía telemática en uno de los últimos debates de la serie documental. "Quiero mandarte un abrazo y agradecerte sinceramente que hayas tenido la valentía, la entereza, la fortaleza de contar tu testimonio, tu historia de vida", dijo la política a Rocío Carrasco.

"Espero que seas consciente de lo que ha ayudado que tú hayas decidido a contar tu historia a otras miles de mujeres que, escuchándote, han podido sentir e identificar situaciones que ellas también han vivido y que son violencia contras ellas por el hecho de ser mujeres, y que han podido a través de ello saber que no están solas y dar el paso para pedir una ayuda, que en realidad, además de una ayuda es un derecho", zanjó Montero.