Hace ya meses que Ylenia Padilla no aparece por Telecinco, pues dejó atrás la cadena y, de hecho, ahora es colaboradora de Yu, no te pierdas nada, programa de radio de Europa FM, emisora de Atresmedia. Sin embargo, parece que tiene algún mal recuerdo de Mediaset y este martes estalló contra los directivos, a los que tachó de "hipócritas".

El pasado lunes, Jorge Javier Vázquez se enfrentó a Kiko Matamoros en Sálvame después de que citara al polémico juez Emilio Calatayud para justificar como un referente en materia de menores para hablar de lo que Rocío Carrasco estaba contando sobre su hija.

Mientras muchos coincidieron con el presentador, otros espectadores iniciaron en Twitter el hashtag #GraciasMatamoros, algo que la exparticipante de Gandía Shore aprovechó para pronunciarse sobre el tema.

No verás a ninguna señora gritarle por la calle ni Mal Padre, ni drogadicto, ni maltratador…



"Gracias Matamoros por demostrar que perro no come perro y que los jefes que te mantienen ahí son unos hipócritas. No verás a ninguna señora gritarle por la calle ni mal padre, ni drogadicto ni maltratador...", tuiteó la de Benidorm citando la sentencia y las palabras de Diego Matamoros en las que tachaba a su padre de "maltratador psicológico" y decía que había tirado al suelo a su madre cuando estaba embarazada.

Después, respondió a una usuaria que le dijo que lo tenían que despedir: "No lo van a echar de ningún lado. Debe muchísimo dinero. En cada programa tienen a uno. Los jefes de todas las cadenas son hombres. Está claro que es el imperio del nabo y no entiendo cómo podéis esperar justicia de ellos. La hipocresía y la manipulación son evidentes".

Señala a Omar Montes y a Kiko Rivera

Después, en respuesta a otro tuitero, Ylenia comparó una hipotética y futura vuelta de Antonio David a Telecinco con lo que hicieron con Omar Montes, quien fue expulsado disciplinariamente de GH VIP 6 por "incitación de violar a una mujer borracha".

También mantuvieron en secreto su relación con una menor, hasta que se fue a la cadena de enfrente, años después. Protección y defensa máxima. Lo hacen con todos.

"Al año siguiente lo hicieron ganador de Supervivientes y lo tienes en todas las cadenas como 'ser de luz', con el historial que tiene... Los blanquean y les dan alas", criticó.

Lo mismo opinó de Kiko Rivera, del cual recordó el episodio de GH Dúo en el que el DJ tiró un plato al suelo mientras discutía con ella. "Pero es Pantoja. Cortaron las cámaras, igual que en mi última fiesta, para poder cebar en todos sus programas que Antonio [Tejado] y yo nos habíamos liado, sabiendo que era mentira. Son unos auténticos cerdos. Pero a cada cerdo llega su San Martín".