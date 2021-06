El testimonio de Rocío Carrasco a través de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva ha calado fuerte y ha abierto un debate social en nuestro país acerca de la violencia de género.

Por ese motivo, este miércoles, durante la entrevista a la hija de 'la más grande' en plató, esta ha recibido el apoyo en forma de vídeo de mujeres del mundo de la política y de la cultura, que le han mandado un mensaje de agradecimiento por contar públicamente su historia de vida en estos últimos 25 años.

Así, han desfilado por el vídeo mensajes de la ministra de Igualdad, Irene Montero, la periodista Carme Chaparro, la presentadora Mercedes Milá, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, la escritora Lucía Etxebarría y las actrices Melani Olivares e Itziar Castro.

"Quiero mandarte un abrazo y agradecerte sinceramente que hayas tenido la valentía, la entereza, la fortaleza de contar tu testimonio, tu historia de vida. Espero que contarla, que contárnosla tal y como lo has hecho sirva al menos, o en parte, como un acto de reparación de todas las violencias que has sufrido", arrancó la ministra de Igualdad.

"Quiero agradecerte sinceramente que hayas tenido la valentía, la entereza, la fortaleza de contar tu testimonio, tu historia de vida"

"Espero que seas consciente de lo que ha ayudado que tú hayas decidido a contar tu historia a otras miles de mujeres que, escuchándote, han podido sentir e identificar situaciones que ellas también han vivido y que son violencia contras ellas por el hecho de ser mujeres, y que han podido a través de ello saber que no están solas y dar el paso para pedir una ayuda, que en realidad, además de una ayuda es un derecho", añadía.

Por último, Montero también hizo hincapié en la admisión de culpa por parte del sistema y su interés en que mejore para evitar que otras mujeres padezcan lo mismo que ella. "Somos conscientes de que no siempre llegamos a tiempo. Yo soy consciente de que tú no siempre te has sentido arropada, acogida por las instituciones en este proceso y lo has explicado también con mucha claridad. Por lo tanto, nuestro reto es seguir mejorando esas herramientas, saber en qué fallamos y llegar a todas las mujeres para que todas sepan que no están solas".