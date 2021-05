Ylenia Padilla desvela por qué se fue de Telecinco

Hace muchos meses que Ylenia Padilla ha dejado de aparecer en los programas de Telecinco en los que colaboraba, como Viva la vida o Sálvame, una ausencia que sus seguidores en las redes sociales también han notado durante todo este tiempo y que la exconcursante de GH Dúo ha querido responder a través de Instagram Stories.

El pasado miércoles, Padilla, que saltó a la fama tras el reality Gandía Shore, publicó una serie de vídeos en sus Stories, que posteriormente borró, en los que explicaba por qué había dejado su trabajo en televisión. Actualmente, Ylenia Padilla es colaboradora en el programa de radio yu No te pierdas nada, de Europa FM.

"Dejé la tele porque soy una mujer libre que toma sus propias decisiones. Tengo la capacidad de hacerlo", ha declarado la excolaboradora de Mediaset.

"A los delincuentes sí que se les puede tomar en serio como profesionales, pero a una mujer libre, graciosa, independiente y ocurrente, no", ha reprochado Padilla.

Asimismo, ha manifestado su enfado con algunos medios de comunicación: "Un montón de periódicos de tirada nacional de nuestro país, el periodismo basura que tenemos, se pone a publicar mierda sensacionalista sobre mi persona y yo tengo que soportarlo. Gente que se hace llamar periodistas, ya no son del corazón. Tú imagínate mi móvil a reventar de peña preocupándose por mí por las putas mierdas que publicáis. ¿Cuáles son vuestras fuentes? ¿A quién habéis llamado para investigar sobre el tema? Sois basura, periodismo basura", ha señalado.

Ylenia: "Dejé la tele porque soy una mujer libre que toma sus propias decisiones" pic.twitter.com/foyzR0Z5Se — Bên💫 (@gerflowers) May 12, 2021

Respecto a su trabajo en yu No te pierdas nada, Ylenia ha asegurado que empezó a colaborar, "aparte de porque tengo una excelente relación con ellos, para cerrar la boca a los periodistas misóginos que escribís mierda sobre mí", ha dicho.

Por último, la colaboradora se ha dirigido a sus seguidores en redes: "Quizá no entendáis nada, pero necesito desahogarme porque estoy cansada de que se me trate como si fuera una imbécil y no se me valore. Sé lo que valgo", ha zanjado.

Esta semana, Ylenia ha hablado en su sección El consultorio de Yu de sus retoques estéticos después de haberse quitado la silicona que se había puesto en los labios.

La colaboradora ha contado la mala experiencia que vivió a raíz de su aumento de labios y ha sido honesta con las oyentes del programa: "Igual te has quitado un complejo, pero te has puesto otros que quizás no tenías", se ha sincerado.

"Mi problema es que los productos eran muy antiguos, se encapsulan con tu propio labio y se te hacen bolas. Ahora hay productos más modernos", ha explicado. En este sentido, Ylenia ha aconsejado a todas aquellas personas que quieran hacerse un retoque estético que "vayan a un buen profesional y se pongan un buen producto que luego no te vaya a traer consecuencias".