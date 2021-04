Ylenia Padilla desvela que se ha vuelto a retocar los labios: "¿Os acordáis de mi morcilla labial? Ya no existe"

Ylenia Padilla ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que se despedía de sus icónicos labios: "¿Os acordáis de mi morcilla labial? Ya no existe. ¡Soy muy feliz! Una chapuza estética menos", ha escrito la influencer en su cuenta de Twitter.

Los comentarios de sus fans no se han hecho esperar. La mayoría opina que la joven ha tomado una buena decisión y que lo más importante es la felicidad de la propia Ylenia, pero hay quien va un poco más allá y se atreve a preguntarle por qué motivo está tan alejada de los platós de Telecinco, donde antes era una colaboradora habitual en varios programas.

"Por favor, cuenta qué pasó y qué te hicieron en Telecinco, me alegro mucho de que ya no formes parte de esa cadena podrida y dañina", le ha preguntado uno de sus seguidores en la red social del pajarito. Ella, de momento, ha optado por ignorar la pregunta.

En uno de los realities en los que participó contó que, justo antes de entrar en la casa de GH DÚO, se había inyectado ácido hialurónico en los labios. Sin embargo, comentó que no le había gustado nada el resultado: "Me tengo que arreglar el labio este de morcilla que me han puesto, con lo guapa que ea yo y ahora soy un cardo que flipas". La influencer, por el momento, no ha mostrado el resultado de su nueva modificación estética.

Sin embargo, pese a que el rostro de Ylenia ya no es habitual de la televisión, la joven no se ha alejado de los medios de comunicación. Ahora, junto a Ana Morgade y Pantomima Full, participa en el programa Yu no te pierdas nada, donde se encarga de resolver las dudas sentimentales de los demás.