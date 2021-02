Ylenia explica en 'Yu no te pierdas nada' los motivos de su desaparición de la televisión

El lunes, 22 de febrero, la exconcursante de Gandía Shore, Ylenia Padilla, se estrenaba como colaboradora en el programa, de Europa FM, Yu no te pierdas nada.

En él hace un consultorio basado en mensajes que envían los oyentes pidiendo consejo y preguntando sobre "dudas existenciales y sentimentales", según publicaba la cuenta de Vodafone Yu en Twitter.

La colaboradora habitual de Mediaset se presentaba así el lunes en el programa que comparten Ana Morgade y Pantomima Full, afirmando estar muy ilusionada por esta nueva etapa de su vida.

¡SORPRESÓN! ¡Estrenamos consultorio de @YleniaGandiaSh! Desde hoy, podéis enviar videos y audios con vuestras dudas existenciales y sentimentales al 662 250 950 e Ylenia las resolverá en @europa_fmhttps://t.co/UIbZ26ZXSf#yuXavibopic.twitter.com/sBiJQVXqbZ — Vodafone yu (@vodafoneyu) February 22, 2021

Ylenia lleva desde septiembre sin aparecer en televisión y, antes de comenzar su sección propiamente dicha en este programa de radio, ha querido aclarar el motivo de su ausencia del foco público en los últimos meses.

"Desaparezco, aparezco, entonces no ha podido darse hasta hoy", ha afirmado a sus nuevos compañeros en referencia a que su colaboración con el programa se ha hecho esperar.

Ana Morgade le ha preguntado por qué esta colaboración no se ha dado antes y cómo es su día a día ahora, a lo que la de Benidorm ha contestado que está "un poco apartada de la realidad, vivo en mi micromundo porque hay cosas que me saturan y yo a veces necesito resetear. No te puedo decir muchas actividades que haga, porque no hago muchas".

La que era colaboradora en programas como Sálvame o Viva la vida, no ha dudado en anunciar también que le "encanta trabajar y hacer cosas nuevas, sobre todo, porque lo nuevo te hace aprender".

Parece que las causas de su desaparición de los últimos meses pueden deberse a su necesidad de apartarse para gestionar la fama. No obstante, según Marca, ha habido un rifirrafe por Twitter entre Ylenia y la cuenta de Telecinco.

El pasado domingo, la cuenta oficial de Telecinco compartió un tuit por el Día Internacional de la Lengua Materna. En él subían un vídeo en el que la exconcursante de Gran Hermano VIPse quejaba de las canciones, en otro idioma, de su compañero Coman.

Esto enfadó mucho a la rubia que acabó tuiteando "no sé qué pretendéis con este tuit. Si queréis empezamos a tirarnos fuertemente... pero os conviene más mi silencio". A día de hoy no es posible encontrar ninguno de los dos mensajes en la red social.

Sin embargo, esto hace pensar que la relación de la tertuliana y la cadena es complicada y está tensa. Quizá a Ylenia le cuesta aguantar la presión y gestionar su trabajo y su fama.

Ahora, ilusionada con su nuevo proyecto, tiene una nueva oportunidad que no está dudando en aprovechar. Habrá que esperar un poco para saber qué tal se le da dar consejos en Yu no te pierdas nada.