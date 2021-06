Igea, sobre la manifestación de Colón: "Donde se indulta a los poderosos, quienes sufren son los débiles"

"Cuantos más manifestantes haya más contento estoy", ha aseverado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno porque "lo que está en juego con este asunto es si vivimos en un Estado de Derecho o no" y "si en este país se aplican las leyes".

"A mi no me preocupa quién va, me preocupa quién no va: me preocupa que los miembros del Gobierno de mi nación crean que se pueden saltar el Estado de Derecho", ha aseverado, además de insistir en que "la foto preocupante es la del Gobierno de España con quienes no creen en el Estado de Derecho; con quienes están condenados" y que son sus miembros quienes tienen que dar explicaciones y no los manifestantes de la Plaza de Colón.

En este sentido, ha criticado que "lo que está haciendo el Gobierno no es progresista" sino que está poniendo "a los pies de los caballos a los más débiles" y ha explicado que en "los países donde no hay Estado de derecho y donde se indulta a los poderosos, quienes sufren son los débiles". "Me voy a manifestar con quien sea, donde sea, en contra de eso", ha incidido el vicepresidente.