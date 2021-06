Casado y Arrimadas ceden a la sociedad civil el protagonismo contra los indultos para evitar una segunda foto de Colón

La indignación contra el Gobierno por los indultos a los líderes independentistas condenados volverá a juntar este domingo a PP, Ciudadanos y Vox donde ya lo hicieron hace dos años: en la madrileña plaza de Colón a las 12.00 horas. Sin embargo, o al menos eso intentarán las tres formaciones, esta manifestación será muy distinta a la de 2019. A diferencia de la de entonces, los partidos no han sido los convocantes, sino la Plataforma 78, impulsada por Rosa Díez (UPyD), Fernando Savater y María San Gil (PP) y, pese a que acudirán los líderes de las tres formaciones, ni Casado, ni Arrimadas, ni Abascal subirán al escenario, sino que las intervenciones correrán únicamente a cargo de los organizadores.

De esta forma buscan que no haya una nueva foto de Colón, que tanto el PP como Ciudadanos quieren evitar a toda costa para no dar alas al Gobierno, que es el que se ha mostrado más interesado en que se repita esa instantánea junto a Vox. "Que no sean cobardes y se hagan la foto los líderes. Llevan días diciendo que irán pero no se van a poner en la foto. Hay que ser más valiente", les retó este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Pese a los dardos del Ejecutivo, que se han repetido durante toda la semana, tanto PP como Ciudadanos restan importancia a participar en un acto donde esté el partido de Santiago Abascal, alegando, por ejemplo, que han coincidido con más partidos en el Orgullo y con formaciones independentistas en concentraciones contra la violencia machista. "No se manifiestan los partidos, lo hacen las personas", señaló este jueves Inés Arrimadas, que reiteró, al igual que los populares, que la foto más importante del domingo es la de Sánchez con los indultados. "No es valentía, es convalidar delitos para seguir en el poder", afirmó este miércoles el líder del PP, Pablo Casado.

Perfil bajo y sin un lugar reservado para los partidos

No solo no posarán juntos, sino que no tendrán un sitio asignado dentro de la concentración. El objetivo, según las distintas formaciones, es dar protagonismo a la sociedad civil, por lo que mantendrán un perfil bajo e incluso irán acompañados de amigos y no como grupo político, en el caso del PP. Por tanto, lo previsible es que no haya una foto conjunta de todos los dirigentes populares que asistan a la marcha, sino que habrá distintos grupos dispersos. Del principal partido de la oposición acudirán su líder, el secretario general, Teodoro García Egea, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.

Los populares, al igual que el resto de partidos, no fletarán autobuses para acudir a la manifestación, pero aprovecharán la cita para poner mesas de firmas contra los indultos en las principales ciudades españolas, incluidas las de Cataluña. Desde el PP han afirmado sin ambages que también en esta comunidad llevan días instaladas, después de que Calvo, en un duro debate con la portavoz Cuca Gamarra, les instara a situarlas precisamente también en Cataluña.

Ciudadanos ha convocado su propia manifestación

Inés Arrimadas, Edmundo Bal y Begoña Villacís serán los dirigentes que asistan por parte de Ciudadanos, y aunque se sumarán algunos miembros más del partido también han declarado que quieren ceder el protagonismo a la gente. Si bien hubo dudas dentro del partido sobre asistir o no la convocatoria, precisamente por situarse en el mismo escenario que la de hace dos años y que dañó al partido por posar al lado de Vox, finalmente, y al igual que el PP decidieron sumarse por el objeto de la concentración y por ser convocada por la sociedad civil. No obstante, intentan desviar el centro de atención para que no se repita la ya famosa foto de Colón.

No irán con símbolos del partido, ya que a este acto acuden como invitados, dicen, mientras que este viernes sí estuvieron como partido en la concentración que ellos mismos han organizado en Barcelona para protestar también contra los indultos y que contará con el respaldo del PP catalán, aunque no así de Vox.

El partido de Abascal es el menos reacio a las fotos. Están convencidos de que habrá muchas instantáneas con su líder y, aunque no prevén portar distintivos del partido, acudirán arropados por la bandera nacional. En su caso, y sin importarles la presencia del PP, aprovecharán la cita para manifestarse también contra la gestión del procès de Mariano Rajoy.

El PP saca músculo

La cita se celebra en un momento dulce para el principal partido de la oposición, que con todas las encuestas a su favor tras arrasar en las elecciones de la Comunidad de Madrid, quiere aprovechar el tirón para sacar músculo y retratar al Gobierno con una recogida de firmas en las principales ciudades del país contra los indultos como actividad paralela a la manifestación.

Los populares llevan varios días recogiendo rúbricas en varios puntos del país -han recopilado más de 100.000- y han llevado mociones a todos los ayuntamientos para que todos los partidos se posicionen a sabiendas de que muchos socialistas están en contra de los indultos, como ya han manifestado barones como el castellano-manchego Emiliano García Page que, sin embargo, ha vetado la votación de esta moción.

A pesar de estas iniciativas, el PP da por hecho que Sánchez tiene ya tomada la decisión de indultar a los presos del procès en contra del criterio del Tribunal Constitucional y denuncian que esperará a anunciar la medida de gracia a que termine el curso parlamentario -a finales de este mes- para eludir el control de la oposición.