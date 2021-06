La Cámara pide que los centros educativos recuperen la jornada escolar previa a la pandemia el próximo curso

Los grupos de PSN, Geroa Bai y EH Bildu habían presentado una enmienda de sustitución para incluir en el texto original la frase "siempre que la situación pandémica lo permita". NA+ no ha aceptado la enmienda al entender que "en vez de aportar algo, lo que hace es colaborar a que todo siga igual que lo que ha planteado el Departamento de Educación".

En defensa de la moción, el parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha criticado la "imposición" de la jornada continua para el próximo curso escolar y ha recordado que "todas las federaciones de apymas se han quejado de que no se les ha dejado participar y se les ha excluido de una decisión de la que son los principales afectados".

Ha remarcado que "parece ampliamente demostrado que el tipo de jornada no es un factor que haya influido ni positiva ni negativamente en la gestión de la propia pandemia" y que los colegios "no se han convertido en foco de contagios por Covid". Por ello, se ha preguntado "qué sentido tiene" mantener las mismas medidas restrictivas cuando la sociedad, con la vacunación, "va volviendo a la normalidad". "Si se ha visto que los coles no son foco de contagio, ¿a qué viene esta imposición?", ha planteado.

Por su parte, el socialista Jorge Aguirre ha defendido el plan de contingencia elaborado por Educación, un plan que "se ha realizado de la mano del departamento de Salud" y para el que "han sido consultados diferentes sectores de la comunidad educativa". Ha valorado así su "antelación, volver a garantizar la presencialidad y la prudencia".

"Siendo una planificación a largo plazo es un documento vivo para adaptarlo a la situación sanitaria de cada momento, partiendo siempre de un planteamiento prudente", ha sostenido. Sobre la jornada, ha recordado que el protocolo recoge la posibilidad de volver a la normalidad y ha asegurado que el Departamento de Educación "no es contrario" a ello, "siempre y cuando la situación pandémica lo permita".

En representación de Geroa Bai, María Solana ha afirmado que "compartiendo que el establecimiento de la jornada continua de forma generalizada y obligatoria como medida excepcional fue acertada, entendemos también que hay que revisarla, pero no en octubre", como ha planteado Educación.

"Si ya no hay estado de alarma, si no hay toque de queda, si los interiores están abiertos... ¿por qué no partimos de un planteamiento que disponga iniciar con una jornada previa a la pandemia y en el caso de que haya una circunstancia sanitaria que lo impida se modifique?", ha apuntado. A su juicio, "lo que se establezca se ha de establecer a partir de la realidad sanitaria y la situación epidemiológica de cada momento".

A la vista de este posicionamiento, el socialista Jorge Aguirre ha señalado que si el sentido de la enmienda que el PSN ha firmado junto a Geroa Bai y EH Bildu es que se empiece en la jornada partida y luego cambiar, no apoya el texto porque su partido apuesta por respetar el protocolo. "No me duelen prendas de decir que pudo haber un error en mi interpretación", ha agregado.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha manifestado que algunos puntos que se recogen en el protocolo de cara al próximo curso escolar son "positivos" y son un "avance", pero ha cuestionado "el tratar de imponer el café para todos" en cuanto a la jornada escolar. Ha reclamado así que "cada centro, cada comunidad educativa, tenga la opción para decidir si quiere volver a la jornada que tenía antes de la pandemia".

En su opinión, "lo más sensato y lógico es que vayamos llevando a los centros a una normalidad" y que "si la situación en octubre no permite que se comience el curso con normalidad entonces se tomen medidas excepcionales". "Pero no tomemos medidas excepcionales desde hoy mismo de cara a octubre sin saber qué situación epidemiológica habrá antes", ha apuntado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha recordado que Educación ha diseñado distintos escenarios y ha remarcado que aunque el proceso de vacunación contra la Covid "va a buen ritmo, todavía está pendiente la autorización de la vacunación al grupo de edad entre 12-16 años". Se ha referido, además, a la aparición de nuevas cepas y un mayor incremento en la transmisión del ámbito escolar en el primer trimestre, por eso ha pedido "prudencia".

"La manera de cuidar a toda la comunidad educativa es con ese protocolo de prevención basado en criterios sanitarios, protocolo que tiene singularidades y que además se podrá adaptar a los distintos escenarios epidemiológicos que se puedan establecer en este contexto, pero sin olvidar que lo que queremos es garantizar la salud", ha agregado, para anunciar su voto en contra de la moción.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, también se ha posicionado en contra de la moción, ya que, según ha dicho, "no está para nada de acuerdo". "Educación ha determinado que se mantiene la jornada continua porque considera que la situación pandémica aún no permite volver a una situación normal", ha subrayado.

Ha manifestado De Simón que en este caso "me fío de lo que ha hecho Educación y no he dudado en ningún momento" de que la decisión sobre la jornada escolar se ha tomado por criterios sanitarios y epidemiológicos.