La huelga de Tussam incluye una caravana de coches con finalización junto a la sede provincial del PSOE

El recorrido de la caravana, en concreto, comienza en la avenida de Andalucía, para avanzar por las calles Luis Montoto y Menéndez Pelayo; las avenidas de Carlos V, de la Borbolla, de Portugal y de María Luisa; el Puente de Los Remedios, las calles Virgen de Luján y Santa Fe, la avenida de la República Argentina, el Puente de san Telmo, el Paseo de las Delicias, el Paseo de Colón, la calle Arjona, de nuevo el Paseo de Colón y todo un largo recorrido que incluye la Ronda Histórica y la Macarena, "finalizando en la confluencia de Juan Antonio Cavestany con Luis Montoto", es decir junto a la sede provincial del PSOE.

En paralelo, los servicios mínimos dictados por la Consejería de Empleo y Trabajo autónomo respecto al paro técnico refleja que en las horas punta, fijadas de 6,30 a 9 horas; de 13 a 15,30 horas y de 19,30 a 21 horas, los servicios mínimos abarcaran el 25 por ciento de los programados, siendo determinado "un autobús por línea el resto de las horas", según la resolución autonómica recogida por Europa Press.

En ese sentido, ASC y CSIF esgrimen que la convocatoria de huelga deriva del acuerdo "unánime" adoptado en el seno de la reciente asamblea general de trabajadores, en la que habrían participado entre "460 y 480" miembros de la plantilla, conformada por unos 1.500 empleados, mientras CCOO avisa de que en dicha asamblea habrían participado sólo unas "200" personas, tratándose además de una asamblea de carácter exclusivamente "informativo", celebrada precisamente después de que todos los sindicatos de la empresa acordasen esperar al 15 de junio y plantear entonces nuevas movilizaciones si no avanzasen las negociaciones con la dirección.

EL REFERÉNDUM

En cuanto al referéndum acordado previo a la jornada de la convocatoria de huelga, el secretario de CSIF en Tussam, Joaquín Martínez, ha precisado a Europa Press que no se celebrará como tal y se limitará a una votación digital, extremo del que ha culpado a las secciones sindicales de CGT, CCOO y SITT por "no colaborar" en la organización de dicha consulta y a la dirección de la misma por "torpedearla" al no habilitar "tiempos" de votación para la plantilla ni ofrecer un lugar adecuado para las votaciones presenciales. "Vamos directamente a la huelga", ha aseverado el responsable de CSIF.

La citada asamblea de trabajadores, recordémoslo, se celebraba después de que las secciones sindicales suspendiesen las nuevas movilizaciones previstas dada la "convocatoria de la empresa para acelerar la negociación del convenio colectivo", toda vez que los sindicatos vienen lamentando el "incumplimiento de los acuerdos adquiridos" por el Ayuntamiento, socio único de Tussam, en febrero de 2020, poco antes de la irrupción de la pandemia y del primer estado de alarma para combatirla, situación que ha marcado el devenir de la empresa.

LOS ACUERDOS PREVIOS A LA PANDEMIA

A finales de enero de ese año, recordémoslo, los representantes de la plantilla de Tussam lograron un acuerdo con el edil de Movilidad y presidente del consejo de administración de la empresa, Juan Carlos Cabrera (PSOE), para esquivar las consecuencias de la temida "falta de financiación" de la empresa de cara al entonces nuevo ejercicio de 2020 y las reivindicaciones de la plantilla.

Aunque para 2020 las cuentas de Tussam subían de 72,2 a 80,9 millones el dinero destinado a la plantilla gracias a un alza del 9,5 por ciento en las transferencias del Ayuntamiento, los sindicatos avisaban entonces de que los presupuestos serían insuficientes, demandando un "incremento de las cuantías económicas de los trabajadores" y temiendo la posible "externalización" de líneas y la no renovación de los contratos de los trabajadores temporales incorporados merced a la bolsa de empleo, entre otros aspectos.

Tras la irrupción del Covid-19, la declaración del primer estado de alarma con las consecuentes limitaciones a la movilidad y el comienzo del segundo estado de alarma, Tussam cerró 2020 con una caída del 47 por ciento en su número de pasajeros, lo que se tradujo en un desplome del 48 por ciento en sus ingresos por la venta de títulos.

MÁS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Como consecuencia de ello, y según indicaban a Europa Press fuentes municipales respecto a las cuentas de Tussam correspondientes a 2020, la empresa ha necesitado transferencias adicionales por importe de 20,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento como socio único de la entidad, comenzado a aplicar finalmente el pasado mes de diciembre de 2020 el alza salarial acordada con la plantilla en enero del año pasado, antes de la irrupción del virus.

Frente a ello, los sindicatos aseguran que la empresa "se ha ahorrado siete millones de euros" en 2020 "a costa de los trabajadores y de escatimar en medidas" de seguridad frente al Covid-19, avisando de "recortes" a la plantilla tras el mencionado alza salarial, especialmente en lo que ha contrataciones temporales de la bolsa de empleo se refiere.

Así, reclaman aspectos como nuevas contrataciones temporales en la bolsa de empleo para movilizar más autobuses y que los mismos cuenten con aforos más seguros, así como avances en la negociación del plan de jubilaciones parciales y del nuevo convenio colectivo, pues el actual aspiró en diciembre de 2019. De cara al nuevo texto, los sindicatos reclamarían aplicar un nuevo alza salarial del 0,9 por ciento merced a lo permitido por la regulación estatal.

Además, la plantilla demanda otros aspectos como agotar las bolsas de conductores y mecánicos antes del fin de 2021, "frenar las sanciones" a los trabajadores y potenciar el servicio público frente a las externalizaciones.