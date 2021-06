El Teatro Calderón acoge el estreno mundial del proyecto europeo 'Between Lands', que revisa el concepto de 'democracia'

Junto a ella, han asistido a la presentación de la obra el director artístico del Teatro Calderón, José María Viteri; el dramaturgo autor de 'Democracia, uno de los textos que compone la función, José Manuel Mora, y el director de escena, Nicola Borghesi.

"La situación de las democracias europeas está en riesgo si no se actualizan y revisan, que es lo que pretende este primer montaje de 'Between Lands. Running for Democracy', que a partir su estreno en el Calderón, viajará a otros cinco teatros de Europa", ha explicado Redondo.

Por su parte, Viteri se ha remontado a la génesis del proyecto, en 2019, cuyo proceso se ha visto retrasado por la pandemia. Asimismo, ha recalcado la "singularidad" del proyecto, ya que se trata de "un intercambio cultural con la idea de generar un único texto" a partir de las piezas elaboradas por nacionales de cada uno de los países donde se encuentran los teatros participantes.

En concreto, aglutina los textos 'Gente', de Pier Lorenzo Pisano (Italia); 'Democracia o una amistosa velada democrática', de Lena Kitsopoulou (Grecia); 'Democracy is not a country', de Rachida Lamrabet (Bélgica); 'Una plaza desangelada', de Charlotte Lagrange (Francia); 'Democracia', de José Manuel mora (España) y 'Lecciones de supervivencia', de Mickael de Oliveira (Portugal).

Esta tarea, en el caso de Valladolid, ha recaído sobre José Manuel Mora, autor de 'Democracia', que transcurre, como él mismo ha explicado, en una suerte de mundo distópico en el que una familia se ve obligada a vender a su hijo para la investigación de una vacuna, aunque finalmente, este huye de ese mundo y se refugia en la Antigüedad, cuna de las diferencias y los prejuicios.

Mora ha elogiado, además, que el Calderón haya conseguido "estar a la altura" de la "gran complejidad logística del proyecto", al tiempo que ha aludido a la sensibilidad e inteligencia del director de escena, Nicola Borghesi, quien se ha visto en la diatriba de mantener "la autonomía y el sabor de cada uno de los textos" y, a la vez, crear una "dodecafonía".

Y es que, según ha apuntado Borghesi, su intención ha sido crear una especie de 'playlist', mientras intenta mantener las diferentes características de cada pieza. "En este momento, Europa, en general va un poco mmm...", ha aseverado, con una mueca de acritud, pero ha reconocido que este proyecto le ha hecho sentir "más europeo que nunca" gracias a la familia que ha creado junto a los actores, un elenco vallisoletano en su totalidad.