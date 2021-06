PSPV, Compromís i UP aposten per la implementació gradual de la jornada laboral de 32 hores

Així consta en la seua proposta de dictamen de la comissió d'estudi d'usos del temps de Les Corts, registrada aquest divendres "dins del termini i en la forma escaient" per al seu debat el 15 de juny en el mateix òrgan, anuncien en un comunicat conjunt.

Després de mesos d'estudi, una ampliació i al voltant de mig centenar de compareixences, els grups 'botànics' presenten una bateria de propostes per a legislar en la matèria arreplegant així els suggeriments i les mesures de les persones que han passat per la comissió.

Al seu juí, es tracta de propostes que aborden la necessitat d'una reforma horària coordinada amb els sectors socials i que insten a legislar en matèries concretes de l'àmbit laboral, el soci-sanitari, l'educatiu, el cívic, el del comerç i consum, el cultural, d'oci i "per descomptat, també en igualtat".

El seu objectiu és millorar l'ús que es fa del temps i començar a utilitzar el temps de forma més racional. I, per a açò, "tot compta": l'alimentació, els horaris laborals, els horaris d'esbarjo, la cura de persones i una perspectiva de gènere que "ho englobe tot des del prisma de la dona, la principal perjudicada ara com ara d'un ús irracional del temps".

En la proposta conjunta hi ha demandes per a flexibilitzar i aconseguir la reducció de la jornada laboral i el foment de la implantació gradual de 32 hores laborals, com reclamen els experts, a més de la revisió dels horaris escolars o la sensibilització ciutadana de "les desastroses conseqüències per a la nostra salut d'uns ritmes de vida que no possibiliten el descans".

També plantegen l'avançament del 'prime-time' televisiu, el teletreball amb perspectiva de gènere perquè no supose una "retrocés per a la dona" o instar a Les Corts i als propis grups polítics a dotar-se de mesures de conciliació.

Abans de registrar el dictamen, els tres grups l'han donat a conéixer a l'oposició (PP, Cs i Vox), convidant-los a sumar-se per a aconseguir un acord el més unànime possible per a una reforma horària àmplia que beneficie a la societat.