El enésimo enfrentamiento entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia va camino de resolverse por la vía de los hechos. O más bien de las cifras. Por una parte, porque el Ministerio de Sanidad todavía no ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Documento de Acciones Coordinadas (DAC) de la discordia. De esta forma, aún no ha entrado en vigor, lo que está dando tiempo a que la Comunidad de Madrid siga mejorando en sus cifras de incidencia.

El jueves, su IA a 14 días era de 160 casos por cada 100.000 habitantes y este viernes ha descendido a 155 a 14 días cada vez más cerca del límite de 150. Y a siete días ya se ha situado en los 66 casos –por debajo de los 75 que marcan el cambio de nivel de alerta–, con mejora también en la situación hospitalaria y de las UCI. Así, la Comunidad está a punto de certificar su salida de la zona de alerta 3 y pasar a la 2, donde ya podrá ampliar aforos exteriores e interiores de los locales de hostelería e incluso reabrir el ocio nocturno hasta las dos, aunque ahora el gobierno madrileño dice que no tiene "ninguna intención" de hacerlo de forma inmediata.

Dos días después de que el Consejo Interterritorial de Sanidad aprobara el controvertido plan de ocio nocturno, con el voto en contra de cinco comunidades y la abstención de otras dos, el Gobierno todavía no ha activado el procedimiento para que entren en vigor medidas que permiten que por debajo de la IA de 150 las comunidades puedan reabrir pubs y discotecas solo hasta las dos de la mañana o ampliar al 50% el aforo de los locales interiores de restaurantes, que deberán cerrar a la una. Fuentes de Sanidad afirmaban este jueves que se desconocía cuándo podría ser.

Sin publicar en el BOE

Según ha explicado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, este viernes todavía no se les ha comunicado formalmente la Orden Ministerial que tampoco aparece este viernes publicada en el BOE, el paso definitivo para que entre vigor y, por tanto, de obligado cumplimiento por parte de las comunidades, tal y como insiste la ministra, Carolina Darias.

Ruiz Escudero ha dicho que es "el paso previo" que esperan los servicios jurídicos de la Comunidad para estudiar un recurso contra esta DAC. Ha recordado que a día de hoy también tiene impugnados ante la Audiencia Nacional los planes homogéneos que se acordaron para el Puente del Pilar el octubre de 2020 y para la Semana Santa de este año.

Y mientras llega la Orden Ministerial de Sanidad, su publicación en el BOE y un eventual recurso que, como se ve en otros casos, la Audiencia Nacional tarda meses en resolver, los datos de la pandemia en Madrid siguen mejorando, con una velocidad que, si se mantiene, hará que la Comunidad salga este sábado de la zona de alerta 3 -donde no le está permitido abrir el ocio nocturno y, en principio, debería tener cerrado el interior de los locales de restauración y hostelería- para pasar a la zona de alerta 2, a partir de la que empezará el polémico plan de Sanidad.

"Los datos epidemiológicos están cayendo de manera importante, hoy estamos en 155 a 14 días y a 66 a siete días", ha dicho el consejero madrileño, sobre una tendencia que "sigue descendiendo" y se une al "descenso de número de ingresados o de UCIs".

Cuando se publique la orden será cuando el plan del Ministerio entre en vigor, algo que no ha sucedido todavía. Para entonces, la Comunidad de Madrid tiene previsto unirse al grupo de comunidades más conservadoras -como la Valenciana o Baleares- y no aplicarlo en todo su potencial, porque de momento no tiene previsto que reabran discotecas o bares nocturnos.

No existe "ninguna intención" de hacerlo de forma inmediata, ha recalcado Zapatero, que ha indicado que ya se ha comunicado a un sector que el miércoles criticó el Plan de Darias por limitar el horario a las dos de la madrigada. Zapatero ha dicho que el sector está "absolutamente responsables" y que así se ha comunicado en encuentros que han sido "muy constructivos".